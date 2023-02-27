«Урал» — «Ростов»: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
27 февраля «Урал» и «Ростов» сойдутся в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов. В первом матче соперники не выявили сильнейшего — 1:1.
Букмекеры считают «Урал» фаворитом встречи. На победу хозяев поля в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Ростова» за чуть меньшие 3.40 (28%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3400 рублей.
Считаете, что «Ростов» как минимум не уступит по итогам 90 минут? Вариант Х2 идет за вкусные 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84. В пяти из семи последних очных матчей соперники сыграли «низ» по голам.
Зато обмен результативными атаками у команд происходит с завидной регулярностью — это случилось в четырех предыдущих встречах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.
Пенальти по ходу основного времени оценен в 2.55, удаление — в 3.60.
В четырех из пяти последних игр «Урал» выигрывал хотя бы один тайм, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на победу хозяев в одной из двух 45-минуток за 1.59.
Екатеринбуржцы — фавориты противостояния после ничьей в первом матче. На проход команды Виктора Гончаренко в полуфинал котировка — 1.65. На успех коллектива Валерия Карпина — 2.32.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2