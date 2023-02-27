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«Урал» — «Ростов»: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Эрик Бикфалви.
Фото Getty Images

27 февраля «Урал» и «Ростов» сойдутся в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов. В первом матче соперники не выявили сильнейшего — 1:1.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

Букмекеры считают «Урал» фаворитом встречи. На победу хозяев поля в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Ростова» за чуть меньшие 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3400 рублей.

Считаете, что «Ростов» как минимум не уступит по итогам 90 минут? Вариант Х2 идет за вкусные 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84. В пяти из семи последних очных матчей соперники сыграли «низ» по голам.

Зато обмен результативными атаками у команд происходит с завидной регулярностью — это случилось в четырех предыдущих встречах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.

Пенальти по ходу основного времени оценен в 2.55, удаление — в 3.60.

Артем Дзюба и&nbsp;Георгий Джикия. Джикия и невезение помешали Дзюбе забить «Спартаку» в первом матче. Спасет ли Артем «Локо» от падения в FONBET Кубке России?

В четырех из пяти последних игр «Урал» выигрывал хотя бы один тайм, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на победу хозяев в одной из двух 45-минуток за 1.59.

Екатеринбуржцы — фавориты противостояния после ничьей в первом матче. На проход команды Виктора Гончаренко в полуфинал котировка — 1.65. На успех коллектива Валерия Карпина — 2.32.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК Урал
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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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