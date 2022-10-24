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«Урал» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 24 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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«Крылья Советов» празднуют гол.
Фото Официальный сайт «Крыльев Советов».

24 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу встретятся команды из нижней половины таблицы — «Урал» примет «Крылья Советов». Игра состоится в Екатеринбурге на Центральном стадионе и начнется в 17.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников. Прямую трансляцию в 17.25 мск включат сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Крылья» небольшим фаворитом. Победа самарской команды оценена коэффициентом 2.55, вероятность исхода — приблизительно 39%. Ничья идет за 3.50 (26%), триумф «Урала» — за 2.80 (35%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

«Урал» идет на мощной серии из пяти побед подряд во всех турнирах. На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.55.

За тот же отрезок в пять матчей екатеринбуржцы забили 12 мячей (в среднем — 2.4 за 90 минут). ИТБ1 (1.5) оценен в 2.55, ИТМ1 (1.5) — в 1.52. У «Крыльев» те же условия доступны за 2.40 и 1.58 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

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«Урал» обменивается голами с соперниками на протяжении четырех матчей. Вариант «обе забьют» открыт за 1.80, «обе забьют — нет» — за 2.00.

Пенальти идет за стандартные для РПЛ 2.35, удаление — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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«Рома» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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