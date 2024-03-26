Украина в шаге от выхода на Евро — осталось пройти Исландию. В отборе ЧМ-2018 желто-синие не справились с «викингами» ни разу
26 марта в Польше пройдет матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Исландии. Игра на стадионе «Вроцлав» начнется в 22.45 по московскому времени. Главный судья — француз Клеман Тюрпен. В России поединок не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали украинцев фаворитами: коэффициент на победу желто-синих — 1.51, это примерно 63% вероятности. Ничья в основное время представлена за 4.30 (23%), триумф номинальных гостей — за 7.00 (14%).
В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — Исландия не уступила ни разу (1:1 и 2:0). Еще одно непоражение «викингов» по итогам 90 минут доступно за 2.66.
Обмен голами идет за 2.12, обратный рынок — за 1.70. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.02, ТМ 2.5 — в 1.80.
Специалисты не верят в то, что парни Оге Харейде квалифицируются в финальную часть Евро-2024: на это событие предложили котировку 4.23. На выход Украины дали 1.24.
Прогноз и ставка на матч Украина — Исландия
В предыдущем раунде стыков «викинги» разнесли сборную Израиля (4:1), да и на групповом этапе квалификации выступили ярко: настреляли 17 мячей в 10 турах. Правда, пропустили тоже немало — 16 раз. Это не могло не сказаться на результатах: парни Оге Харейде приземлились в середине секстета J и остались позади не только Португалии со Словакией, которые вышли на Евро-2024 напрямую, но и выскочки Люксембурга.
Поэтому команда Сергея Реброва — безоговорочный фаворит противостояния. В группе украинцы отнимали очки у Англии (1:1) с Италией (0:0), по два раза прихлопнули и крепкую Северную Македонию (3:2, 2:0), и аутсайдеров из Мальты (1:0, 3:1). А в первом раунде стыков на классе прошли Боснию (2:1). Исландцы в состоянии ввязаться в результативную перестрелку, но обыграть желто-синих в ней не получится.
Рекомендуемая ставка: победа Украины и ТБ 2.5 за 2.32.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5