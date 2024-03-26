26 марта в Польше пройдет матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Исландии. Игра на стадионе «Вроцлав» начнется в 22.45 по московскому времени. Главный судья — француз Клеман Тюрпен. В России поединок не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали украинцев фаворитами: коэффициент на победу желто-синих — 1.51, это примерно 63% вероятности. Ничья в основное время представлена за 4.30 (23%), триумф номинальных гостей — за 7.00 (14%).

В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — Исландия не уступила ни разу (1:1 и 2:0). Еще одно непоражение «викингов» по итогам 90 минут доступно за 2.66.

Обмен голами идет за 2.12, обратный рынок — за 1.70. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.02, ТМ 2.5 — в 1.80.

Специалисты не верят в то, что парни Оге Харейде квалифицируются в финальную часть Евро-2024: на это событие предложили котировку 4.23. На выход Украины дали 1.24.

Прогноз и ставка на матч Украина — Исландия

В предыдущем раунде стыков «викинги» разнесли сборную Израиля (4:1), да и на групповом этапе квалификации выступили ярко: настреляли 17 мячей в 10 турах. Правда, пропустили тоже немало — 16 раз. Это не могло не сказаться на результатах: парни Оге Харейде приземлились в середине секстета J и остались позади не только Португалии со Словакией, которые вышли на Евро-2024 напрямую, но и выскочки Люксембурга.

Поэтому команда Сергея Реброва — безоговорочный фаворит противостояния. В группе украинцы отнимали очки у Англии (1:1) с Италией (0:0), по два раза прихлопнули и крепкую Северную Македонию (3:2, 2:0), и аутсайдеров из Мальты (1:0, 3:1). А в первом раунде стыков на классе прошли Боснию (2:1). Исландцы в состоянии ввязаться в результативную перестрелку, но обыграть желто-синих в ней не получится.

Рекомендуемая ставка: победа Украины и ТБ 2.5 за 2.32.

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