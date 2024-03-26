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Сегодня, 12:15

Украина в шаге от выхода на Евро — осталось пройти Исландию. В отборе ЧМ-2018 желто-синие не справились с «викингами» ни разу

Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Украина — Исландия 26 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Александр Зинченко (сборная Украины).
Фото Global Look Press

26 марта в Польше пройдет матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Исландии. Игра на стадионе «Вроцлав» начнется в 22.45 по московскому времени. Главный судья — француз Клеман Тюрпен. В России поединок не покажут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь B. Финал
26 мар, 22:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
Исландия

Аналитики букмекерской компании Winline назвали украинцев фаворитами: коэффициент на победу желто-синих — 1.51, это примерно 63% вероятности. Ничья в основное время представлена за 4.30 (23%), триумф номинальных гостей — за 7.00 (14%).

В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — Исландия не уступила ни разу (1:1 и 2:0). Еще одно непоражение «викингов» по итогам 90 минут доступно за 2.66.

Обмен голами идет за 2.12, обратный рынок — за 1.70. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.02, ТМ 2.5 — в 1.80.

Специалисты не верят в то, что парни Оге Харейде квалифицируются в финальную часть Евро-2024: на это событие предложили котировку 4.23. На выход Украины дали 1.24.

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Прогноз и ставка на матч Украина — Исландия

В предыдущем раунде стыков «викинги» разнесли сборную Израиля (4:1), да и на групповом этапе квалификации выступили ярко: настреляли 17 мячей в 10 турах. Правда, пропустили тоже немало — 16 раз. Это не могло не сказаться на результатах: парни Оге Харейде приземлились в середине секстета J и остались позади не только Португалии со Словакией, которые вышли на Евро-2024 напрямую, но и выскочки Люксембурга.

Поэтому команда Сергея Реброва — безоговорочный фаворит противостояния. В группе украинцы отнимали очки у Англии (1:1) с Италией (0:0), по два раза прихлопнули и крепкую Северную Македонию (3:2, 2:0), и аутсайдеров из Мальты (1:0, 3:1). А в первом раунде стыков на классе прошли Боснию (2:1). Исландцы в состоянии ввязаться в результативную перестрелку, но обыграть желто-синих в ней не получится.

Рекомендуемая ставка: победа Украины и ТБ 2.5 за 2.32.

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Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
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Грузия — Греция: прогноз на стыковой матч Евро-2024 26 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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