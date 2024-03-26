Мальта — Белоруссия: прогноз на товарищеский матч 26 марта 2024 года
26 марта сборная Мальты примет Белоруссию в товарищеской игре. Она состоится на Национальном стадионе в Та-Кали. Начало — в 21.00 по московскому времени. В России матч не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Белым крыльям»: на победу гостей доступен коэффициент 2.13, что составляет примерно 42% вероятности. Ничью предложили за 3.99 (25%), успех Мальты — за 3.04 (33%).
Пять дней назад в домашнем товарняке парни Микеле Марколини разошлись «миром» со Словенией (2:2). Считаете, что хозяева снова не уступят на Национальном стадионе? Опцию 1Х оценили в 1.62.
Обмен результативными ударами идет за 1.97, обратный вариант — за 1.85. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.62.
Триумф сборной Белоруссии с форой (0) представили с котировкой 1.58. Этот же рынок на мальтийцев можно взять за 2.39.
Прогноз и ставка на матч Мальта — Белоруссия
Первая в 2024 году товарищеская встреча прошла для «белых крыльев» неудачно — всухую влетели Черногории (0:2). Парни Микеле Марколини на своем поле разошлись «миром» со Словенией (2:2).
Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга: белорусы взбодрились после прихода Карлоса Алоса и на финише квалификации Евро-2024 не уступили в четырех поединках подряд. В трех последних турах не уходили с поля без гола, а с грозной Швейцарией даже устроили результативную перестрелку (3:3). Да и желание показать себя после неудачи в разборке с черногорцами тоже даст о себе знать.
Мальтийцы не отличаются крепкой обороной — 20 пропущенных мячей за восемь игр в отборе чемпионата Европы плюс пара пробоин от словенцев в товарняке. Но перед родными трибунами команда бьется до конца и точно напряжет оборону «белых крыльев».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5