26 марта сборная Мальты примет Белоруссию в товарищеской игре. Она состоится на Национальном стадионе в Та-Кали. Начало — в 21.00 по московскому времени. В России матч не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Белым крыльям»: на победу гостей доступен коэффициент 2.13, что составляет примерно 42% вероятности. Ничью предложили за 3.99 (25%), успех Мальты — за 3.04 (33%).

Пять дней назад в домашнем товарняке парни Микеле Марколини разошлись «миром» со Словенией (2:2). Считаете, что хозяева снова не уступят на Национальном стадионе? Опцию 1Х оценили в 1.62.

Обмен результативными ударами идет за 1.97, обратный вариант — за 1.85. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.62.

Триумф сборной Белоруссии с форой (0) представили с котировкой 1.58. Этот же рынок на мальтийцев можно взять за 2.39.

Прогноз и ставка на матч Мальта — Белоруссия

Первая в 2024 году товарищеская встреча прошла для «белых крыльев» неудачно — всухую влетели Черногории (0:2). Парни Микеле Марколини на своем поле разошлись «миром» со Словенией (2:2).

Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга: белорусы взбодрились после прихода Карлоса Алоса и на финише квалификации Евро-2024 не уступили в четырех поединках подряд. В трех последних турах не уходили с поля без гола, а с грозной Швейцарией даже устроили результативную перестрелку (3:3). Да и желание показать себя после неудачи в разборке с черногорцами тоже даст о себе знать.

Мальтийцы не отличаются крепкой обороной — 20 пропущенных мячей за восемь игр в отборе чемпионата Европы плюс пара пробоин от словенцев в товарняке. Но перед родными трибунами команда бьется до конца и точно напряжет оборону «белых крыльев».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.97.

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