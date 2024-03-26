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Мальта — Белоруссия: прогноз на товарищеский матч 26 марта 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Мальта — Белоруссия 26 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Дмитрий Антилевский (сборная Белоруссии).
Фото Getty Images

26 марта сборная Мальты примет Белоруссию в товарищеской игре. Она состоится на Национальном стадионе в Та-Кали. Начало — в 21.00 по московскому времени. В России матч не покажут.

Товарищеские матчи.
26 мар, 21:00. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Белым крыльям»: на победу гостей доступен коэффициент 2.13, что составляет примерно 42% вероятности. Ничью предложили за 3.99 (25%), успех Мальты — за 3.04 (33%).

Пять дней назад в домашнем товарняке парни Микеле Марколини разошлись «миром» со Словенией (2:2). Считаете, что хозяева снова не уступят на Национальном стадионе? Опцию 1Х оценили в 1.62.

Обмен результативными ударами идет за 1.97, обратный вариант — за 1.85. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.62.

Триумф сборной Белоруссии с форой (0) представили с котировкой 1.58. Этот же рынок на мальтийцев можно взять за 2.39.

Александр Зинченко (сборная Украины). Украина в шаге от выхода на Евро — осталось пройти Исландию. В отборе ЧМ-2018 желто-синие не справились с «викингами» ни разу

Прогноз и ставка на матч Мальта — Белоруссия

Первая в 2024 году товарищеская встреча прошла для «белых крыльев» неудачно — всухую влетели Черногории (0:2). Парни Микеле Марколини на своем поле разошлись «миром» со Словенией (2:2).

Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга: белорусы взбодрились после прихода Карлоса Алоса и на финише квалификации Евро-2024 не уступили в четырех поединках подряд. В трех последних турах не уходили с поля без гола, а с грозной Швейцарией даже устроили результативную перестрелку (3:3). Да и желание показать себя после неудачи в разборке с черногорцами тоже даст о себе знать.

Мальтийцы не отличаются крепкой обороной — 20 пропущенных мячей за восемь игр в отборе чемпионата Европы плюс пара пробоин от словенцев в товарняке. Но перед родными трибунами команда бьется до конца и точно напряжет оборону «белых крыльев».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.97.

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Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Мальты по футболу
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Аргентина — Коста-Рика: прогноз на товарищеский матч 27 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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