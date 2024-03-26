Грузия — Греция: прогноз на стыковой матч Евро-2024 26 марта 2024 года
26 марта сборные Грузии и Греции сразятся за путевку на чемпионат Европы, который этим летом пройдет в Германии. Игра состоится в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе», стартовый свисток польского арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 20.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: победа «Эллинов» по итогам 90 минут доступна с котировкой 2.39, вероятность — примерно 39%. Выигрыш «Крестоносцев» можно взять за 3.30 (30%), даже на ничью коэффициент немного меньше — 3.15 (31%).
Триумф Грузии с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 2.17, этот рынок на подопечных Густаво Пойета дан за 1.70.
Три наиболее вероятных, по оценке экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.20;
• 1:0 в пользу Греции — за 5.60;
• 0:0 — за 6.20.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.52.
Рынок на обмен голами предложен за 2.03, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.76.
Прогноз и ставка на матч Грузия — Греция
«Крестоносцы» никогда не побеждали греков: история противостояния насчитывает девять встреч, в которых грузины добыли лишь две ничьи и семь раз проиграли. Команды пересекались относительно недавно — в отборе ЧМ-2022. Тогда поделили очки в Салониках (1:1), а в Батуми «Эллины» без проблем справились с хозяевами (2:0). Подопечные Пойета находятся в неплохой форме: с 2023-го влетали только грандам Нидерландам (0:3 и 0:1) и Франции (0:1), причем однажды даже разошлись «миром» с «Трехцветными» (2:2). А в предыдущем раунде стыков разнесли мощно выступивший на групповом этапе квалификации Казахстан (5:0).
Рекомендуемая ставка: проход Греции за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5