26 марта сборные Грузии и Греции сразятся за путевку на чемпионат Европы, который этим летом пройдет в Германии. Игра состоится в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе», стартовый свисток польского арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 20.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: победа «Эллинов» по итогам 90 минут доступна с котировкой 2.39, вероятность — примерно 39%. Выигрыш «Крестоносцев» можно взять за 3.30 (30%), даже на ничью коэффициент немного меньше — 3.15 (31%).

Триумф Грузии с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 2.17, этот рынок на подопечных Густаво Пойета дан за 1.70.

Три наиболее вероятных, по оценке экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу Греции — за 5.60;

• 0:0 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок на обмен голами предложен за 2.03, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.76.

Прогноз и ставка на матч Грузия — Греция

«Крестоносцы» никогда не побеждали греков: история противостояния насчитывает девять встреч, в которых грузины добыли лишь две ничьи и семь раз проиграли. Команды пересекались относительно недавно — в отборе ЧМ-2022. Тогда поделили очки в Салониках (1:1), а в Батуми «Эллины» без проблем справились с хозяевами (2:0). Подопечные Пойета находятся в неплохой форме: с 2023-го влетали только грандам Нидерландам (0:3 и 0:1) и Франции (0:1), причем однажды даже разошлись «миром» с «Трехцветными» (2:2). А в предыдущем раунде стыков разнесли мощно выступивший на групповом этапе квалификации Казахстан (5:0).

Рекомендуемая ставка: проход Греции за 1.70.

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