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Грузия — Греция: прогноз на стыковой матч Евро-2024 26 марта 2024 года

Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Грузия — Греция 26 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия (Грузия).
Фото Getty Images

26 марта сборные Грузии и Греции сразятся за путевку на чемпионат Европы, который этим летом пройдет в Германии. Игра состоится в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе», стартовый свисток польского арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 20.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь C. Финал
26 мар, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Греция

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: победа «Эллинов» по итогам 90 минут доступна с котировкой 2.39, вероятность — примерно 39%. Выигрыш «Крестоносцев» можно взять за 3.30 (30%), даже на ничью коэффициент немного меньше — 3.15 (31%).

Триумф Грузии с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 2.17, этот рынок на подопечных Густаво Пойета дан за 1.70.

Три наиболее вероятных, по оценке экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу Греции — за 5.60;

• 0:0 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок на обмен голами предложен за 2.03, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.76.

Хвича Кварацхелия. Хвича — последняя надежда Грузии попасть на Евро. Но против Греции шансов практически нет

Прогноз и ставка на матч Грузия — Греция

«Крестоносцы» никогда не побеждали греков: история противостояния насчитывает девять встреч, в которых грузины добыли лишь две ничьи и семь раз проиграли. Команды пересекались относительно недавно — в отборе ЧМ-2022. Тогда поделили очки в Салониках (1:1), а в Батуми «Эллины» без проблем справились с хозяевами (2:0). Подопечные Пойета находятся в неплохой форме: с 2023-го влетали только грандам Нидерландам (0:3 и 0:1) и Франции (0:1), причем однажды даже разошлись «миром» с «Трехцветными» (2:2). А в предыдущем раунде стыков разнесли мощно выступивший на групповом этапе квалификации Казахстан (5:0).

Рекомендуемая ставка: проход Греции за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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