Прогноз на матч серии А «Удинезе» — «Ювентус» 20 августа 2023 года

20 августа «Удинезе» сыграет с «Ювентусом» в первом туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на «Дачия Арене» в Удине. Стартовый свисток судьи Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск. Со второго тайма встречу покажут на «Матч ТВ».

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Массимилиано Аллегри. На победу черно-белых доступна котировка 1.87, это приблизительно 51% вероятности. Триумф «Удинезе» предложили за 4.47 (22%), ничью — за 3.63 (27%).

В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл на «Дачия Арене» с минимальным счетом (1:0). Ставка в 1000 рублей на гостей в случае благоприятного исхода обернется выплатой в 1870 рублей.

При этом «зебры» не уступили в половине из четырех предыдущих домашних встреч со «старой синьорой». Опция 1Х идет с коэффициентом 1.99.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.53, рынок Ф2(-1) — за 2.63.

Ни один из трех недавних поединков соперников не пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.99. «Обе забьют — нет» представили за 1.82.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 1:0 в пользу «Юве». Финиш встречи с таким счетом доступен за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Ювентус»

Обе встречи парней Андреа Соттиля с туринцами в минувшем сезоне завершились одинаково — минимальной победой «старой синьоры» (1:0). Во втором круге чемпионата-2021/22 черно-белые выиграли на «Альянц Стадиуме» — и тоже всухую (2:0). «Удинезе» не может поразить ворота соперника в трех поединках кряду, и вряд ли стоит ждать, что эта серия прервется. За лето оба клуба не стали сильнее, а Массимилиано Аллегри не изменил стиль игры — феерить в атаке «Юве» точно не начнет, а вот в защите будет по-прежнему строг и сдержан.

Рекомендуемая ставка: «Юве» не проиграет и ТМ 2.5 гола за 2.03.

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