«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 20 августа 2023 года
20 августа «Удинезе» сыграет с «Ювентусом» в первом туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на «Дачия Арене» в Удине. Стартовый свисток судьи Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск. Со второго тайма встречу покажут на «Матч ТВ».
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Массимилиано Аллегри. На победу черно-белых доступна котировка 1.87, это приблизительно 51% вероятности. Триумф «Удинезе» предложили за 4.47 (22%), ничью — за 3.63 (27%).
В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл на «Дачия Арене» с минимальным счетом (1:0). Ставка в 1000 рублей на гостей в случае благоприятного исхода обернется выплатой в 1870 рублей.
При этом «зебры» не уступили в половине из четырех предыдущих домашних встреч со «старой синьорой». Опция 1Х идет с коэффициентом 1.99.
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.53, рынок Ф2(-1) — за 2.63.
Ни один из трех недавних поединков соперников не пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.99. «Обе забьют — нет» представили за 1.82.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 1:0 в пользу «Юве». Финиш встречи с таким счетом доступен за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Ювентус»
Обе встречи парней Андреа Соттиля с туринцами в минувшем сезоне завершились одинаково — минимальной победой «старой синьоры» (1:0). Во втором круге чемпионата-2021/22 черно-белые выиграли на «Альянц Стадиуме» — и тоже всухую (2:0). «Удинезе» не может поразить ворота соперника в трех поединках кряду, и вряд ли стоит ждать, что эта серия прервется. За лето оба клуба не стали сильнее, а Массимилиано Аллегри не изменил стиль игры — феерить в атаке «Юве» точно не начнет, а вот в защите будет по-прежнему строг и сдержан.
Рекомендуемая ставка: «Юве» не проиграет и ТМ 2.5 гола за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0