«Удинезе» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 20 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
20 августа в первом туре чемпионата Италии «Удинезе» сойдется с «Ювентусом». Встреча на «Дачия Арене» в Удине начнется в 21.45 по московскому времени со свистком судьи Антонио Рапуано. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск, а со второго тайма — на «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе гостей: на «Ювентус» предложили котировку 1.87, что составляет приблизительно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.63 (27%), триумф «Удинезе» — за 4.47 (22%).
Уверены, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 2980 рублей.
«Зебры» не уступили в половине из четырех предыдущих домашних встреч с туринцами. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.99.
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.53, Ф2(-1) — за 2.63.
Ни один из трех недавних поединков соперников не пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.
Думаете, что команды обменяются точными ударами? «Обе забьют» оценили в 1.99, обратный рынок — за 1.82.
«Удинезе» не может поразить ворота «Юве» в трех играх кряду. На то, что парни Андреа Соттиля снова не огорчат «старую синьору», представлен коэффициент 2.33.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Гол в исполнении серба идет за 2.70.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0