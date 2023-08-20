Прямая трансляция матча серии А «Удинезе» — «Ювентус» 20 августа 2023 года

20 августа в первом туре чемпионата Италии «Удинезе» сойдется с «Ювентусом». Встреча на «Дачия Арене» в Удине начнется в 21.45 по московскому времени со свистком судьи Антонио Рапуано. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск, а со второго тайма — на «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе гостей: на «Ювентус» предложили котировку 1.87, что составляет приблизительно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.63 (27%), триумф «Удинезе» — за 4.47 (22%).

Уверены, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 2980 рублей.

«Зебры» не уступили в половине из четырех предыдущих домашних встреч с туринцами. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.99.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.53, Ф2(-1) — за 2.63.

Ни один из трех недавних поединков соперников не пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

Думаете, что команды обменяются точными ударами? «Обе забьют» оценили в 1.99, обратный рынок — за 1.82.

«Удинезе» не может поразить ворота «Юве» в трех играх кряду. На то, что парни Андреа Соттиля снова не огорчат «старую синьору», представлен коэффициент 2.33.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Гол в исполнении серба идет за 2.70.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:0 в пользу гостей — за 6.40;

1:1 — за 6.61;

0:0 — за 7.50.

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