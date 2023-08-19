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«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 20 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 20 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Челси».
Фото Global Look Press

20 августа во втором туре АПЛ состоится лондонское дерби — «Вест Хэм» примет «Челси». Поединок примет Олимпийский стадион, главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
20 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Челси

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на три очка: взять триумф синих можно с коэффициентом 2.01, что составляет примерно 47% вероятности. Победу хозяев предложили с котировкой 3.78 (26%). Ничья доступна за 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на коллектив Маурисио Почеттино в случае удачного исхода принесет 2010 рублей.

«Молотобойцы» проиграли только в одном из пяти последних домашних дерби с «Челси». Верите, что «Вест Хэм» как минимум не уступит и на этот раз? Рынок 1X ждет вас за 1.83.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) идет за 2.73, Ф2(0) — за 1.50.

Соперники обменялись голами в половине из шести предыдущих поединков. «Обе забьют» дали за 1.78, обратный вариант — за 2.04.

В первом туре АПЛ команды разошлись «миром» с одинаковым счетом (1:1). «Вест Хэм» поделил очки с «Борнмутом» на выезде, синие — на «Стэмфорд Бридж» с «Ливерпулем». Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — за те же 1.93.

Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью:

  • 1:1 — за 6.55;

  • 1:0 в пользу «Челси» — за 7.75;

  • 0:0 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Челси»

«Молотобойцы» привыкают к жизни без Деклана Райса, синие — к требованиям Маурисио Почеттино. Получается с переменным успехом: в первом туре оба клуба набрали только по одному очку. «Челси» навязал достойную борьбу переживающему перестройку «Ливерпулю» (1:1). Коллектив Дэвида Мойеса не удержал победу в схватке с «Борнмутом» (1:1), пропустив на 82-й минуте. Хотя статистика ударов и ожидаемых голов (xG) свидетельствует о приблизительно равном противостоянии.

Синие редко проигрывают в дерби: лишь одно поражение в шести последних поединках с «железными». Шоу из голов соперники тоже устраивают нечасто: пробили «верх» лишь в двух из пяти недавних столкновений. Нынешнее состояние помешает результативному перформансу и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.71.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
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«Боруссия Дортмунд» — «Кельн»: где смотреть матч бундеслиги 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
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Балтика – Урал
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 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
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 - : -
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