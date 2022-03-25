Прогноз и ставки на КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев»

25 марта на арене «Трактор» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Трактор» одержит победу в этом матче. На победу команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), успех «Салавата» идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Салават» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставка «Салават» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.90.

Шансы «Салавата» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.10. Та же ставка на «Трактор» имеется с коэффициентом 1.79.