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24 марта, 19:15

Португалия — Турция: где смотреть стыковой матч ЧМ 24 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации матча ЧМ-2022 Португалия — Турция 24 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Турции.
Фото AFP

24 марта 2022 года Португалия примет Турцию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.35.

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Команда Фернанду Сантуша — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Португалии можно за 1.37 — это около 70% вероятности. Успех Турции оценивается котировкой 9.10 (11%), а ничья — 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной Турции можно выиграть 9100 рублей в случае успеха гостей.

Шансы Португалии выйти в финал оцениваются коэффициентом 1.17, а Турции — 5.40.

Сделать ставку на то, что Турция не проиграет, можно за 3.30.

Ф1(-1) идет за 1.56, а Ф2(+1) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Шансы Португалии отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.50.

Уверены, что сборная Турции способна забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 5.10.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 8.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.65, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 5.90;

· 1:0 — 6.30;

· 3:0 — 8.20.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:1
Турция
Голы
Отавиу, 15 (1:0), Диогу Жота, 42 (2:0), Бурак Йылмаз, 65 (2:1), Матеус Нунес, 90+4 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бурак Йылмаз 83
Португалия
Кошта Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88) Жозе Фонти Далот Жоау Моутинью (Матеус Нунес, 88) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Виллиам Карвалью, 80) Данилу Перрейра Отавиу (Леан, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 71)
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Дорухан Токез, 80) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Озан Кабак Хакан Чалханоглу Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90) Оркун Кекчю (Юсуф Языджи, 80) Керем Актюркоглу (Энес Юнал, 66) Дженгиз Юндер Бурак Йылмаз
Предупреждения
Диогу Жота 35’, Жоау Моутинью 86’  -  Зеки Челик 35’, Хакан Чалханоглу 69’, Мерих Демирал 76’, Дорухан Токез 90+6’
Судьи
Зиберт (Германия)
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Динамо

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Локомотив

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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 12 1 3
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 19 1 7
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