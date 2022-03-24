24 марта 2022 года Португалия примет Турцию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.35.

Команда Фернанду Сантуша — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Португалии можно за 1.37 — это около 70% вероятности. Успех Турции оценивается котировкой 9.10 (11%), а ничья — 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной Турции можно выиграть 9100 рублей в случае успеха гостей.

Шансы Португалии выйти в финал оцениваются коэффициентом 1.17, а Турции — 5.40.

Сделать ставку на то, что Турция не проиграет, можно за 3.30.

Ф1(-1) идет за 1.56, а Ф2(+1) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Шансы Португалии отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.50.

Уверены, что сборная Турции способна забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 5.10.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 8.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.65, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 5.90;

· 1:0 — 6.30;

· 3:0 — 8.20.