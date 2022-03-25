25 марта на арене «Трактор» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Трактор» одержит победу в этом матче. На победу команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), успех «Салавата» идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Салават» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставка «Салават» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.90.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Трактор». На это можно сделать ставку с котировкой 1.57.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.90. Тотал меньше 4.5 также можно взять за 1.90.