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«Трактор» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 25 марта

Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев»
Матвей Леонов
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«Трактор» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Трактор»

25 марта на арене «Трактор» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Трактор» одержит победу в этом матче. На победу команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), успех «Салавата» идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Салават» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

 
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Ставка «Салават» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.90.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Трактор». На это можно сделать ставку с котировкой 1.57.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.90. Тотал меньше 4.5 также можно взять за 1.90.

  • ТМ 2.5 — 5.60;

  • обе забьют: нет — 4.40;

  • последний гол: «Салават Юлаев» — 2.30.

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ХК Салават Юлаев
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