«Авангард» уволил главного тренера и надеется на чудо. Но в Ярославле у омичей нет побед с 2018 года
20 марта «Локомотив» и «Авангард» проведут третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск. «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:0.
«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На триумф железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Авангарда» предложено взять за 2.70 (37%), ничью — за 4.10 (21%).
Омичи не проиграли в Ярославле в основное время всего раз в пяти последних матчах. На то, что они «доживут» хотя бы до овертайма (Х2), котировка — 1.65.
У экспертов все меньше сомнений в том, кто именно пройдет в следующий раунд: «Локомотив» — 1.19, «Авангард» — 4.95.
В последнем матче ярославцы разбушевались и забросили в ворота «ястребов» аж семь шайб. На общий тотал больше 4.5 гола котировка — 2.12, на ИТБ1 (2.5) — 2.33. ТМ 4.5 можно взять за 1.73, ИТМ1 (2.5) — за 1.61.
В двух предыдущих встречах соперники ни разу не преодолели отметку в 56 бросков в створ. На то, что это случится в этот раз, коэффициент — 1.68. Противоположный результат доступен за 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Авангард»
Разгром со счетом 0:7 в последнем матче привел к увольнению главного тренера «ястребов» Михаила Кравца. «Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда», — объяснил решение генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.
В клубе надеются, что взрывная методика поможет команде встрепенуться, но шансов на это откровенно немного. Во-первых, «Локомотив» во всем превосходил соперника — за пару дней поднять уровень до того, который показывали ярославцы, нереально. Плюс серия переехала на «Арену-2000 Локомотив», где хозяева выиграли у «Авангарда» пять последних матчей.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с учетом овертайма за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5