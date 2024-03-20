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Сегодня, 13:35

«Авангард» уволил главного тренера и надеется на чудо. Но в Ярославле у омичей нет побед с 2018 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» 20 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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ХК «Авангард».
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Авангард»

20 марта «Локомотив» и «Авангард» проведут третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск. «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:0.

&laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Трактор» сенсационно ведет 2:0 в противостоянии с «Динамо». На проход бело-голубых в следующий раунд коэффициент уже 2.88

«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На триумф железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Авангарда» предложено взять за 2.70 (37%), ничью — за 4.10 (21%).

Омичи не проиграли в Ярославле в основное время всего раз в пяти последних матчах. На то, что они «доживут» хотя бы до овертайма (Х2), котировка — 1.65.

У экспертов все меньше сомнений в том, кто именно пройдет в следующий раунд: «Локомотив» — 1.19, «Авангард» — 4.95.

В последнем матче ярославцы разбушевались и забросили в ворота «ястребов» аж семь шайб. На общий тотал больше 4.5 гола котировка — 2.12, на ИТБ1 (2.5) — 2.33. ТМ 4.5 можно взять за 1.73, ИТМ1 (2.5) — за 1.61.

В двух предыдущих встречах соперники ни разу не преодолели отметку в 56 бросков в створ. На то, что это случится в этот раз, коэффициент — 1.68. Противоположный результат доступен за 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Авангард»

Разгром со счетом 0:7 в последнем матче привел к увольнению главного тренера «ястребов» Михаила Кравца. «Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда», — объяснил решение генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.

В клубе надеются, что взрывная методика поможет команде встрепенуться, но шансов на это откровенно немного. Во-первых, «Локомотив» во всем превосходил соперника — за пару дней поднять уровень до того, который показывали ярославцы, нереально. Плюс серия переехала на «Арену-2000 Локомотив», где хозяева выиграли у «Авангарда» пять последних матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с учетом овертайма за 1.78.

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ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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«Трактор» сенсационно ведет 2:0 в противостоянии с «Динамо». На проход бело-голубых в следующий раунд коэффициент уже 2.88
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

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Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

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