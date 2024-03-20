«Авангард» уволил главного тренера и надеется на чудо. Но в Ярославле у омичей нет побед с 2018 года

20 марта «Локомотив» и «Авангард» проведут третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск. «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:0.

«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На триумф железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Авангарда» предложено взять за 2.70 (37%), ничью — за 4.10 (21%).

Омичи не проиграли в Ярославле в основное время всего раз в пяти последних матчах. На то, что они «доживут» хотя бы до овертайма (Х2), котировка — 1.65.

У экспертов все меньше сомнений в том, кто именно пройдет в следующий раунд: «Локомотив» — 1.19, «Авангард» — 4.95.

В последнем матче ярославцы разбушевались и забросили в ворота «ястребов» аж семь шайб. На общий тотал больше 4.5 гола котировка — 2.12, на ИТБ1 (2.5) — 2.33. ТМ 4.5 можно взять за 1.73, ИТМ1 (2.5) — за 1.61.

В двух предыдущих встречах соперники ни разу не преодолели отметку в 56 бросков в створ. На то, что это случится в этот раз, коэффициент — 1.68. Противоположный результат доступен за 2.06.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Авангард»

Разгром со счетом 0:7 в последнем матче привел к увольнению главного тренера «ястребов» Михаила Кравца. «Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда», — объяснил решение генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.

В клубе надеются, что взрывная методика поможет команде встрепенуться, но шансов на это откровенно немного. Во-первых, «Локомотив» во всем превосходил соперника — за пару дней поднять уровень до того, который показывали ярославцы, нереально. Плюс серия переехала на «Арену-2000 Локомотив», где хозяева выиграли у «Авангарда» пять последних матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с учетом овертайма за 1.78.

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