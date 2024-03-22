У Овечкина два дубля подряд и пять шайб в трех матчах. Но «Каролина» Свечникова может притушить феерию
В ночь на 23 марта «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ примет одного из лидеров Восточной конференции «Каролину Харрикейнз». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа «ураганов» в основное время предложена с котировкой 1.87, что составляет приблизительно 52% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» можно взять за 3.50 (27%), котировка на ничью — 4.40 (21%).
Успех «Каролины» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.52, этот рынок на хозяев идет за 2.55.
Также имеется множество вариантов ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.62, Ф2(0) — за 1.45;
• Ф1(+1.5) — за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.25.
Тотал больше 5.5 гола представлен за 1.72, ТМ 5.5 — за 2.09.
Рынок на наличие дополнительного времени дали за 4.10, вариант «овертайма не будет» оценен в 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Каролина»
«Кэпиталз» отличаются практически реже всех в НХЛ — лишь 2,66 раза в среднем за игру, по этому показателю дела хуже только у четырех команд. В последних шести матчах «Вашингтон» всего дважды забросил больше двух шайб, даже несмотря на шикарную форму Александра Овечкина, который оформил пять голов в трех поединках. Вдобавок «Кэпс» сложно в противостоянии с «Каролиной» — в шести подряд встречах выдавили максимум два результативных попадания.
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5