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Сегодня, 16:15

У Овечкина два дубля подряд и пять шайб в трех матчах. Но «Каролина» Свечникова может притушить феерию

Прогноз на матч НХЛ 23 марта 2024 года «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

В ночь на 23 марта «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ примет одного из лидеров Восточной конференции «Каролину Харрикейнз». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа «ураганов» в основное время предложена с котировкой 1.87, что составляет приблизительно 52% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» можно взять за 3.50 (27%), котировка на ничью — 4.40 (21%).

Успех «Каролины» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.52, этот рынок на хозяев идет за 2.55.

Также имеется множество вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.62, Ф2(0) — за 1.45;

• Ф1(+1.5) — за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.25.

Тотал больше 5.5 гола представлен за 1.72, ТМ 5.5 — за 2.09.

Рынок на наличие дополнительного времени дали за 4.10, вариант «овертайма не будет» оценен в 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Каролина»

«Кэпиталз» отличаются практически реже всех в НХЛ — лишь 2,66 раза в среднем за игру, по этому показателю дела хуже только у четырех команд. В последних шести матчах «Вашингтон» всего дважды забросил больше двух шайб, даже несмотря на шикарную форму Александра Овечкина, который оформил пять голов в трех поединках. Вдобавок «Кэпс» сложно в противостоянии с «Каролиной» — в шести подряд встречах выдавили максимум два результативных попадания.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) за 1.79.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
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31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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