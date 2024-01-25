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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Нагучев ждет огненного матча в Лондоне

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Кевин де Брейне.
Фото Getty Images

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» 26 января в 23.00 по московскому времени.

Англия. Кубок. 1/16 финала
26 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Сити

В какой форме «Тоттенхэм»

«Шпоры» стартовали в Кубке Англии с победы над «Бернли» (1:0), а в прошлом туре АПЛ сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в декабре — январе стал Ришарлисон — у него шесть голов в шести матчах АПЛ. Правда, в Кубке забил не он, а Педро Порро. Испанский латераль также отдал ассист в игре с «Юнайтед».

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В лазарете находятся защитник Бен Дэвис, полузащитники Джованни ло Чельсо, Джеймс Мэддисон, Райан Сессеньон, форварды Манор Соломон и Алехо Велис. В сборные уехали Ив Биссума, Пап Матар Сарр и Сон Хын Мин.

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В какой форме «Манчестер Сити»

Действующий обладатель Кубка Англии разгромил «Хаддерсфилд» в 1/32 финала (5:0). В этом матче первый ассист в этом сезоне совершил Кевин де Брейне, который затем помог команде в чемпионате против «Ньюкасла» (3:2). Пока Эрлинг Холанн восстанавливается от повреждения, главным забивалой стал Хулиан Альварес. В среднем аргентинец забил по мячу в пяти прошлых матчах.

Помимо Холанна из-за травм выбыли вратари Зак Стеффен и Эдерсон, а также защитник Мануэль Аканджи.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды сыграли вничью в АПЛ (3:3). Перед этим «шпоры» выиграли встречу в Лондоне (1:0), но в последней игре на выбывание они проиграли «Сити» (0:1).

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Прогноз Романа Нагучева на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 января

«В игре «Тоттенхэма» и «Сити» на первый взгляд все достаточно просто — гости будут фаворитами в Лондоне. Только вот в прошлый раз эти команды сыграли 3:3, и в этой связи можно спокойно брать следующие варианты: тотал больше 5.5 углового в первом тайме и в матче будет больше 3.5 гола. Это очень результативная пара!» — считает Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на тотал больше 3.5 гола в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.20.

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Футбол
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ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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