«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Нагучев ждет огненного матча в Лондоне
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» 26 января в 23.00 по московскому времени.
В какой форме «Тоттенхэм»
«Шпоры» стартовали в Кубке Англии с победы над «Бернли» (1:0), а в прошлом туре АПЛ сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в декабре — январе стал Ришарлисон — у него шесть голов в шести матчах АПЛ. Правда, в Кубке забил не он, а Педро Порро. Испанский латераль также отдал ассист в игре с «Юнайтед».
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В лазарете находятся защитник Бен Дэвис, полузащитники Джованни ло Чельсо, Джеймс Мэддисон, Райан Сессеньон, форварды Манор Соломон и Алехо Велис. В сборные уехали Ив Биссума, Пап Матар Сарр и Сон Хын Мин.
В какой форме «Манчестер Сити»
Действующий обладатель Кубка Англии разгромил «Хаддерсфилд» в 1/32 финала (5:0). В этом матче первый ассист в этом сезоне совершил Кевин де Брейне, который затем помог команде в чемпионате против «Ньюкасла» (3:2). Пока Эрлинг Холанн восстанавливается от повреждения, главным забивалой стал Хулиан Альварес. В среднем аргентинец забил по мячу в пяти прошлых матчах.
Помимо Холанна из-за травм выбыли вратари Зак Стеффен и Эдерсон, а также защитник Мануэль Аканджи.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
В этом сезоне команды сыграли вничью в АПЛ (3:3). Перед этим «шпоры» выиграли встречу в Лондоне (1:0), но в последней игре на выбывание они проиграли «Сити» (0:1).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 января
«В игре «Тоттенхэма» и «Сити» на первый взгляд все достаточно просто — гости будут фаворитами в Лондоне. Только вот в прошлый раз эти команды сыграли 3:3, и в этой связи можно спокойно брать следующие варианты: тотал больше 5.5 углового в первом тайме и в матче будет больше 3.5 гола. Это очень результативная пара!» — считает Нагучев.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на тотал больше 3.5 гола в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5