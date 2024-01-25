«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Нагучев ждет огненного матча в Лондоне

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» 26 января в 23.00 по московскому времени.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Шпоры» стартовали в Кубке Англии с победы над «Бернли» (1:0), а в прошлом туре АПЛ сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в декабре — январе стал Ришарлисон — у него шесть голов в шести матчах АПЛ. Правда, в Кубке забил не он, а Педро Порро. Испанский латераль также отдал ассист в игре с «Юнайтед».

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В лазарете находятся защитник Бен Дэвис, полузащитники Джованни ло Чельсо, Джеймс Мэддисон, Райан Сессеньон, форварды Манор Соломон и Алехо Велис. В сборные уехали Ив Биссума, Пап Матар Сарр и Сон Хын Мин.

В какой форме «Манчестер Сити»

Действующий обладатель Кубка Англии разгромил «Хаддерсфилд» в 1/32 финала (5:0). В этом матче первый ассист в этом сезоне совершил Кевин де Брейне, который затем помог команде в чемпионате против «Ньюкасла» (3:2). Пока Эрлинг Холанн восстанавливается от повреждения, главным забивалой стал Хулиан Альварес. В среднем аргентинец забил по мячу в пяти прошлых матчах.

Помимо Холанна из-за травм выбыли вратари Зак Стеффен и Эдерсон, а также защитник Мануэль Аканджи.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды сыграли вничью в АПЛ (3:3). Перед этим «шпоры» выиграли встречу в Лондоне (1:0), но в последней игре на выбывание они проиграли «Сити» (0:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 января

«В игре «Тоттенхэма» и «Сити» на первый взгляд все достаточно просто — гости будут фаворитами в Лондоне. Только вот в прошлый раз эти команды сыграли 3:3, и в этой связи можно спокойно брать следующие варианты: тотал больше 5.5 углового в первом тайме и в матче будет больше 3.5 гола. Это очень результативная пара!» — считает Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на тотал больше 3.5 гола в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.20.

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