Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Атлетико» — «Севилья»: где смотреть матч Кубка Испании 25 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья» 25 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Атлетико» — «Севилья».
Фото Global Look Press

25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Севилья» приедет в гости к «Атлетико». Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» стартует в 23.00 по московскому времени по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
25 янв, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья

Эксперты считают мадридцев фаворитом. Успех хозяев доступен с котировкой 1.53, что составляет 64% вероятности результата. Ничья в основное время идет за 4.47 (21%), победа «Севильи» — за 5.96 (15%).

Проход «Атлетико» в полуфинал предложен за 1.27, котировка на гостей — 3.83.

«Индейцы» не уступили в пяти последних матчах против парней Кике Флореса. Сыграть на то, что в этот раз «Севилья» останется непобежденной за 90 минут (Х2), можно за 2.57.

Фора (-1) на «Атлетико» доступна за 1.85. ТБ 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 1.97.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу команды Диего Симеоне. Букмекеры представили на него коэффициент 6.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Севилья
0
Читайте также
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кыргызстан — Оман: прогноз на матч Кубка Азии 25 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости