25 января «Атлетико» и «Севилья» сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Поединок пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в 23.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 22.55 мск.

Аналитики назвали «Атлетико» фаворитом. Победу мадридцев можно взять с коэффициентом 1.53, вероятность этого результата — около 64%. «Мирный» исход в основное время оценен в 4.47 (21%), успех гостей — за 5.96 (15%).

На проход хозяев в полуфинал можно сыграть за 1.27, котировка на «Севилью» — 3.83.

ТБ 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 1.97.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Атлетико». Букмекеры представили на него коэффициент 6.95.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Севилья»

Мадридцы роскошно выступают в Кубке Испании — у них семиматчевая беспроигрышная серия в основное время. «Атлетико» забил минимум дважды за 90 минут в шести из семи разборках в этом турнире. А «верх» по голам пробили 12 домашних встреч «индейцев».

Но и «Севилья» не промах в Кубке короля: их серия без поражений растянулась на девять поединков, из которых восемь — победы. Причем все — выездные. А отличились при этом андалусийцы минимум два раза за матч. Так что и в следующей игре стоит ждать размена меткими выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.