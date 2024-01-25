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«Атлетико» — «Севилья»: прогноз на матч Кубка Испании 25 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья» 25 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Атлетико» — «Севилья».
Фото Global Look Press

25 января «Атлетико» и «Севилья» сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Поединок пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в 23.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
25 янв, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья

Аналитики назвали «Атлетико» фаворитом. Победу мадридцев можно взять с коэффициентом 1.53, вероятность этого результата — около 64%. «Мирный» исход в основное время оценен в 4.47 (21%), успех гостей — за 5.96 (15%).

На проход хозяев в полуфинал можно сыграть за 1.27, котировка на «Севилью» — 3.83.

ТБ 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 1.97.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Атлетико». Букмекеры представили на него коэффициент 6.95.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Севилья»

Мадридцы роскошно выступают в Кубке Испании — у них семиматчевая беспроигрышная серия в основное время. «Атлетико» забил минимум дважды за 90 минут в шести из семи разборках в этом турнире. А «верх» по голам пробили 12 домашних встреч «индейцев».

Но и «Севилья» не промах в Кубке короля: их серия без поражений растянулась на девять поединков, из которых восемь — победы. Причем все — выездные. А отличились при этом андалусийцы минимум два раза за матч. Так что и в следующей игре стоит ждать размена меткими выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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