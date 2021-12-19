19 декабря в 18-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с официальным партнером букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпулем». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30. Трансляцию покажет сервис Okko. «Спорт-Экспресс» подготовил для вас прогноз на эту встречу и предлагает сделать ставку.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 61% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 5.20 (19%).

Ф1(+1.5) идет за 1.50, а Ф2(-1.5) — за 2.60.

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» потенциальная выплата составит 5200.

Ставку «Тоттенхэм» не проиграет" можно взять за 2.48.

Шансы «Тоттенхэма» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.40. Уверены, что «Ливерпуль» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.80.

· ТМ 1.5 — 4.40

· Обе забьют: нет — 2.12

· Точный счет: 4:1 — 77.0