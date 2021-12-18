«Ливерпуль» добьет «Тоттенхэм» после атаки коронавируса

Прогноз на центральный матч выходных в АПЛ.

В воскресенье, 19 декабря, в чемпионате Англии будет сыгран центральный матч 18-го тура — «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль». Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 19 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». Начало матча — в 19.30 по московскому времени. Посмотреть встречу можно на стриминговом сервисе Okko Sport.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 19 декабря

В Англии бушует омикрон-штамм коронавируса — количество заболевших снова бьет рекорды. Под ударом оказалась и АПЛ. Всю последнюю неделю матчи чемпионата Англии отменяются и переносятся на более поздний срок из-за вспышек ковида в клубах.

«Тоттенхэм» был одним из первых клубов, оказавшихся под ударом. 7 декабря стало известно о том, что заразились шесть футболистов и два члена тренерского штаба. Позже общее число подхвативших коронавирус увеличилось до 13 (включая восемь игроков).

Сначала сорвалась игра Лиги конференций с французским «Ренном». Жеребьевку 1/8 финала Лиги конференций так и провели с неизвестным — с «Тоттенхэмом» или «Витессом» сыграет венский «Рапид».

Затем руководство АПЛ перенесло воскресный матч с «Брайтоном», а после — игру с «Лестером», которая должна была состояться в четверг, 16 декабря. О переносе последней просили оба клуба — коронавирус атаковал и «Лестер» тоже.

В «Ливерпуле» тоже тревожно. В четверг перед матчем с «Ньюкаслом» стало известно, что положительные тесты сдали два футболиста красных — Виргил ван Дейк и Фабиньо.

Но пока матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» значится в расписании, хотя половина матчей 18-го тура уже отменена.

Партнер «Ливерпуля» — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает команду Клоппа явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.58, на «Тоттенхэм» — 5.20, на ничью — 4.70.

Учитывая сложившуюся ситуацию, шансы «Тоттенхэма» действительно кажутся не очень высокими. Во-первых, непонятно, каким в итоге будет состав лондонцев. Во-вторых, команда выбита из игрового ритма. В-третьих, «шпоры» все эти полторы недели не могли толком тренироваться — часть футболистов была на самоизоляции, в какие-то дни согласно протоколам безопасности под запретом были групповые упражнения. Конте, конечно, настроит своих ребят на борьбу в любом составе, но одной энергии итальянца маловато.

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой «-1.5» с хорошим коэффициентом 2.60.

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