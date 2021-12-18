Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Англия
Прогнозы на спорт

«Ливерпуль» добьет «Тоттенхэм» после атаки коронавируса

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 15:00
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
Теги:
Прогноз на центральный матч выходных в АПЛ.

В воскресенье, 19 декабря, в чемпионате Англии будет сыгран центральный матч 18-го тура — «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль». Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

Где смотреть трансляции АПЛ?

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 19 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». Начало матча — в 19.30 по московскому времени. Посмотреть встречу можно на стриминговом сервисе Okko Sport.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo;. Ковид атакует АПЛ. Матч «Тоттенхэма» уже перенесли, игра «МЮ» под угрозой срыва

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 19 декабря

В Англии бушует омикрон-штамм коронавируса — количество заболевших снова бьет рекорды. Под ударом оказалась и АПЛ. Всю последнюю неделю матчи чемпионата Англии отменяются и переносятся на более поздний срок из-за вспышек ковида в клубах.

«Тоттенхэм» был одним из первых клубов, оказавшихся под ударом. 7 декабря стало известно о том, что заразились шесть футболистов и два члена тренерского штаба. Позже общее число подхвативших коронавирус увеличилось до 13 (включая восемь игроков).

Сначала сорвалась игра Лиги конференций с французским «Ренном». Жеребьевку 1/8 финала Лиги конференций так и провели с неизвестным — с «Тоттенхэмом» или «Витессом» сыграет венский «Рапид».

Затем руководство АПЛ перенесло воскресный матч с «Брайтоном», а после — игру с «Лестером», которая должна была состояться в четверг, 16 декабря. О переносе последней просили оба клуба — коронавирус атаковал и «Лестер» тоже.

В «Ливерпуле» тоже тревожно. В четверг перед матчем с «Ньюкаслом» стало известно, что положительные тесты сдали два футболиста красных — Виргил ван Дейк и Фабиньо.

Но пока матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» значится в расписании, хотя половина матчей 18-го тура уже отменена.

Партнер «Ливерпуля» — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает команду Клоппа явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.58, на «Тоттенхэм» — 5.20, на ничью — 4.70.

Учитывая сложившуюся ситуацию, шансы «Тоттенхэма» действительно кажутся не очень высокими. Во-первых, непонятно, каким в итоге будет состав лондонцев. Во-вторых, команда выбита из игрового ритма. В-третьих, «шпоры» все эти полторы недели не могли толком тренироваться — часть футболистов была на самоизоляции, в какие-то дни согласно протоколам безопасности под запретом были групповые упражнения. Конте, конечно, настроит своих ребят на борьбу в любом составе, но одной энергии итальянца маловато.

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой «-1.5» с хорошим коэффициентом 2.60.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Овечкин продолжает погоню за Ягром! Он много бросал, накричал на партнера и забил в пустые ворота
Британский актер Том Фелтон отреагировал на скандал с Джоан Роулинг
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное