19 декабря 2021 года сборная России встретится с Финляндией на Кубке Первого канала. Матч состоится в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 15.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал. Эфир стартует в 15.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алексея Жамнова фаворитом встречи. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.79 — это примерно 53% вероятности. Успех Финляндии оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья идет за 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу России потенциальная выплата составит 1790 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.30, а Ф2(+1.5) — за 1.62.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.10, а ТМ 5.5 — за 1.73.

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.45. Аналогичный исход в пользу соперника идет за 2.75.

Шансы России отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.57.

Уверены, что Финляндия забросит более двух шайб? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.37.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 8.10;

· 3:3 — 10.5;

· 3:2 — 12.5.