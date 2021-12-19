19 декабря в 18-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с официальным партнером букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпулем». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30. Трансляцию можно будет увидеть на сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 61% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 5.20 (19%).

Ф1(+1.5) идет за 1.50, а Ф2(-1.5) — за 2.60.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 1580.

Ставка «Тоттенхэм» не проиграет" есть в линии за 2.48.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.10. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.78.

· ТМ 1.5 — 4.60

· Обе забьют: нет — 1.72

· Точный счет: 0:1 — 7.90