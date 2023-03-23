«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 23 марта 2023 года
23 марта «Металлург» и «Авангард» проведут четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Игра состоится в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. Она будет транслироваться на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.50 мск. Счет в серии — 3:0 в пользу омичей.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.44, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.80 (36%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.
На то, что «Авангард» не проиграет «Металлургу» шестой матч кряду, котировка — 1.55.
ТБ 4.5 и ТМ 4.5 можно взять за одинаковые 1.90. При этом в прошлой встрече команды сыграли «низ», хотя до этого в 16 случаях из 18 делали «верх».
У экспертов почти нет сомнений, что отличатся и те, и другие. На вариант «обе забьют» коэффициент — 1.16, на противоположный исход — 4.80.
Победа «Магнитки» с учетом основного времени и овертайма идет за 1.78, «ястребов» — за 2.03.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард»
В последнем матче команды совсем немного не дошли до традиционной для себя отметки по количеству голов — вместо пяти и более шайб оформили в основное время четыре (2:2). При этом моментов было предостаточно, поэтому ТБ 4.5 был действительно очень близок. Такое условие сработало в 16 из 19 предыдущих встреч.
Счет в серии 3:0, и «Авангарду» бояться практически нечего, а «Металлургу» нет смысла отсиживаться в обороне — нужно атаковать и хотя бы попытаться перевезти битву в Омск. В такой ситуации «верх» будет очень вероятен.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4