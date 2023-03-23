23 марта «Металлург» и «Авангард» проведут четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Игра состоится в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. Она будет транслироваться на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.50 мск. Счет в серии — 3:0 в пользу омичей.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.44, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.80 (36%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.

На то, что «Авангард» не проиграет «Металлургу» шестой матч кряду, котировка — 1.55.

ТБ 4.5 и ТМ 4.5 можно взять за одинаковые 1.90. При этом в прошлой встрече команды сыграли «низ», хотя до этого в 16 случаях из 18 делали «верх».

У экспертов почти нет сомнений, что отличатся и те, и другие. На вариант «обе забьют» коэффициент — 1.16, на противоположный исход — 4.80.

Победа «Магнитки» с учетом основного времени и овертайма идет за 1.78, «ястребов» — за 2.03.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард»

В последнем матче команды совсем немного не дошли до традиционной для себя отметки по количеству голов — вместо пяти и более шайб оформили в основное время четыре (2:2). При этом моментов было предостаточно, поэтому ТБ 4.5 был действительно очень близок. Такое условие сработало в 16 из 19 предыдущих встреч.

Счет в серии 3:0, и «Авангарду» бояться практически нечего, а «Металлургу» нет смысла отсиживаться в обороне — нужно атаковать и хотя бы попытаться перевезти битву в Омск. В такой ситуации «верх» будет очень вероятен.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.