Томми Пол — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 11 октября 2023 года
11 октября российский теннисист Андрей Рублев на турнире ATP 1000 в Шанхае сыграет с американцем Томми Полом. Игра четвертого круга начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России посмотреть ее нельзя. Счет личных встреч — 4:1 в пользу Рублева.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 67% вероятности исхода. Успех Пола доступен за 2.71 (33%).
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.18.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.89, ТМ 22.5 — за 1.94. Четыре из пяти матчей между этими теннисистами завершились «верхом».
Выигрыш Пола с форой (+3.5) гейма предложен за 1.80, триумф Рублева (-3.5) — за 2.05.
Считаете, что американец возьмет хотя бы одну партию? Такое условие увеличит сумму ставки в 1.64 раза.
Прогноз и ставка на матч Томми Пол — Андрей Рублев
Рублев и Пол в этом году не встречались, а до этого провели пять матчей. Три из них прошли на харде, и в двух случаях американец оказал серьезное сопротивление — однажды победил, а еще раз проиграл с разницей меньше четырех геймов. Под конец сезона Томми уже не так хорош, как был летом и на серии турниров в США, но возможность попадания в четвертьфинал на «мастерсе» поможет ему взбодриться и показать конкурентный теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой (+3.5) гейма за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1