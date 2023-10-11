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Томми Пол — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 11 октября 2023 года

Прогноз на матч ATP Шанхай Томми Пол — Андрей Рублев 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

11 октября российский теннисист Андрей Рублев на турнире ATP 1000 в Шанхае сыграет с американцем Томми Полом. Игра четвертого круга начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России посмотреть ее нельзя. Счет личных встреч — 4:1 в пользу Рублева.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 67% вероятности исхода. Успех Пола доступен за 2.71 (33%).

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.18.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.89, ТМ 22.5 — за 1.94. Четыре из пяти матчей между этими теннисистами завершились «верхом».

Выигрыш Пола с форой (+3.5) гейма предложен за 1.80, триумф Рублева (-3.5) — за 2.05.

Считаете, что американец возьмет хотя бы одну партию? Такое условие увеличит сумму ставки в 1.64 раза.

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Прогноз и ставка на матч Томми Пол — Андрей Рублев

Рублев и Пол в этом году не встречались, а до этого провели пять матчей. Три из них прошли на харде, и в двух случаях американец оказал серьезное сопротивление — однажды победил, а еще раз проиграл с разницей меньше четырех геймов. Под конец сезона Томми уже не так хорош, как был летом и на серии турниров в США, но возможность попадания в четвертьфинал на «мастерсе» поможет ему взбодриться и показать конкурентный теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой (+3.5) гейма за 1.80.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 10 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Роман Ежов

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 4
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Иван Обляков

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
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Брайан Мансилья

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Милан Гайич

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