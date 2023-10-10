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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 10 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 10 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 октября в одном из трех матчей КХЛ «Салават Юлаев» сойдется с «Автомобилистом». Игра пройдет на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция стартует в 16.55 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд на победу абсолютно равными. Выигрыш «Салавата» или «Автомобилиста» в основное время можно взять за 2.63, это примерно по 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.79 (24%).

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 2.19, ТМ 4.5 — за 1.67.

На то, что гости не проиграют по итогам трех периодов, котировка — 1.51. На хозяев на один пункт меньше — 1.50.

Можете выбрать самый результативный период:

  • первый — 4.80;

  • второй — 3.40;

  • третий — 3.65;

  • на равенство — 2.95.

Триумф «Салавата» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.89, «Автомобилиста» — в 1.90.

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Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

«Автомобилист» — один из лидеров Восточной конференции и лучшая команда КХЛ по игре в обороне (всего 26 пропущенных шайб в 16 матчах). Екатеринбуржцы одержали победы в четырех предыдущих встречах в турнире и вынули шайбу из собственных ворот всего четыре раза. Также команда Николая Заварухина немного пропускала в последних играх против «Салавата» — четырежды в трех матчах в 2023 году.

Рекомендуемая ставка: хозяева забросят меньше двух шайб за 1.89 (в случае, если «Салават» отличится ровно дважды, произойдет возврат).

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«Северсталь» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 9
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Федор Чалов

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Роман Ежов

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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