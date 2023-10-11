11 октября в Астане состоится матч КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо». Игра пройдет на «Барыс Арене», стартовое вбрасывание намечено на 16.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

В букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом игры. Победа москвичей в основное время предложена за 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), успех «Барыса» — за 4.00 (25%).

На то, что хозяева не уступят по итогам трех периодов, котировка — 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.79, ТМ 4.5 — в 2.01.

В четырех из пяти предыдущих встреч бело-голубые забрасывали в ворота казахстанского клуба минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 1.73, ИТМ2 (2.5) — за 2.09.

Триумф «Барыса» с учетом ОТ и серии буллитов можно оформить за 2.73, викторию «Динамо» — 1.45.

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