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Сегодня, 10:15

«Барыс» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 11 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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11 октября в Астане состоится матч КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо». Игра пройдет на «Барыс Арене», стартовое вбрасывание намечено на 16.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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В букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом игры. Победа москвичей в основное время предложена за 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), успех «Барыса» — за 4.00 (25%).

На то, что хозяева не уступят по итогам трех периодов, котировка — 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.79, ТМ 4.5 — в 2.01.

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В четырех из пяти предыдущих встреч бело-голубые забрасывали в ворота казахстанского клуба минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 1.73, ИТМ2 (2.5) — за 2.09.

Триумф «Барыса» с учетом ОТ и серии буллитов можно оформить за 2.73, викторию «Динамо» — 1.45.

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Томми Пол — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 11 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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