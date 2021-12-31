1 января в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет с «Рейнджерс». Встреча состоится в Тампе на «Амали-Арене», начало в 03.30. Трансляцию покажет сервис «Яндекс Плюс».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно за 2.10 — это примерно 37% вероятности. Триумф «Рейнджерс» оценивается котировкой 2.85 (35%), а ничья идет за 4.10 (28%).

Ставка «Рейнджерс» не проиграет» есть в линии за 1.68.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Тампы», то в случае успеха команды сможете выиграть 2100 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Тампа». На этот исход можно поставить за 1.74.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 1.60. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.34.

— Ф1 (-3.5) — 6.00;

— ТБ 9.5 — 8.10;

— обе забьют: нет — 8.90.