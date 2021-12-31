1 января «Кристал Пэлас» примет «Вест Хэм» в 21-м туре АПЛ. Лондонское дерби состоится на стадионе «Селхерст Парк», начало в 20.30. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дэвида Мойеса фаворитом встречи. Поставить на победу «Вест Хэма» можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» можно выиграть 3200 рублей в случае успеха команды Патрика Виейра.

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.62.

Вы также можете выбрать ставку на один из множества вариантов тотала голов в матче, например:

— тотал больше 2.5 идет за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97;

— тотал больше 3.5 идет за 3.00, а ТМ 3.5 — за 1.38;

— тотал больше 4.5 идет за 5.80, а ТМ 4.5 — за 1.13.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Противоположный исход доступен за 2.12.

Шансы «Кристал Пэлас» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что «Вест Хэм» забьет минимум два мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.08.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Наиболее вероятный счет матча 1:1 — коэффициент 6.50.