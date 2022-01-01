1 января 2022 года «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в 21-м туре АПЛ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 15.30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko.

Команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно за 1.55 — это примерно 61% вероятности. Успех «Арсенала» оценивается коэффициентом 5.40 (18%), а ничья — 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 5400 рублей, а прибыль — 4400 рублей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

· Ф1(0) идет за 4.20, а Ф2(0) — за 1.23;

· Ф1(+1) идет за 1.90, как и Ф2(-1);

· Ф1(+1.5) идет за 1.56, а Ф2(-1.5) — за 2.43.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.32, а ТМ 3.5 — за 1.61.

Только раз за последние семь очных матчей команд фиксировалось обоюдное взятие ворот. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61. Противоположный исход доступен за 2.32.

Шансы «Арсенала» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 3.00.

В первом круге «Сити» победил «канониров» со счетом 5:0. Забьет команда Гвардиолы снова пять мячей? ИТ2Б (4.5) доступен за 12.0.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.

Наиболее вероятный счет матча 1:2 — коэффициент 7.80.