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Сегодня, 17:15

Таджикистан — Россия: где смотреть товарищеский матч 17 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Николай Комличенко.
Фото Официальный сайт РФС.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч — соперником станет сборная Таджикистана. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, в прямом эфире насладиться встречей можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.

Товарищеские матчи.
17 нояб, 18:00. Pamir Stadium (Душанбе)
Таджикистан
Россия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает сборную России фаворитами. Поставить на команду Карпина можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничья доступна за 4.90 (21%), успех хозяев — за 8.20 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что Таджикистан не уступит дома, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.73, Ф2(-1.5) — за 2.10.

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«Верх» по голам прошел в трех из десяти прошедших встреч у Таджикистана, у России таких матчей было четыре. Поэтому экспертам тяжело определиться с результативностью встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.92, в то время как ТМ 2.5 можно поставить за 1.94.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.26, обратный исход — за 1.64.

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.70;

• 3:0 — за 8.30.

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«Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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