17 ноября сборная России проведет товарищеский матч — соперником станет сборная Таджикистана. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, в прямом эфире насладиться встречей можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает сборную России фаворитами. Поставить на команду Карпина можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничья доступна за 4.90 (21%), успех хозяев — за 8.20 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что Таджикистан не уступит дома, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.73, Ф2(-1.5) — за 2.10.

«Верх» по голам прошел в трех из десяти прошедших встреч у Таджикистана, у России таких матчей было четыре. Поэтому экспертам тяжело определиться с результативностью встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.92, в то время как ТМ 2.5 можно поставить за 1.94.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.26, обратный исход — за 1.64.

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.70;

• 3:0 — за 8.30.