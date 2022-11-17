Медведев — Джокович: русский чемпион красиво покинет турнир
18 ноября Даниил Медведев проведет последний матч на Итоговом турнире года ATP. Его соперником по третьему туру станет экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра пройдет в Турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России встреча показана не будет. В личном противостоянии впереди Джокович — 7-4.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают серба абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. На успех Медведева котировка — 3.50 (25%).
При ставке в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа выплата составит 3500 рублей, а чистая прибыль — 2500 рублей.
Можете подстраховать Даниила с помощью форы: Ф1(+3.5) идет за 2.05, Ф2(-3.5) — за 1.77.
Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов:
В пяти из семи матчей в трехсетовом формате Джокович и Медведев играли максимум партий. На ТБ 2.5 котировка — 2.65, на ТМ 2.5 — 1.45.
Тай-брейк в игре доступен за 2.35. Обратную ставку можно сделать за 1.52.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Новак Джокович
Джокович уже гарантировал себе первое место в группе, Медведев точно не поднимется выше третьего. Матч не имеет никакого турнирного значения, но на кону престиж, немалые деньги и 200 рейтинговых очков.
Даниил, несмотря на отрицательную разницу в личных встречах, неплохо играет с Джоковичем — выиграл у него хотя бы одну партию в десяти матчах из 12. Учитывая, что россиянин будет расслаблен и независим от результата, он вполне может снова выиграть сет.
Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет хотя бы одну партию за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2