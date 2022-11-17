Медведев — Джокович: русский чемпион красиво покинет турнир

18 ноября Даниил Медведев проведет последний матч на Итоговом турнире года ATP. Его соперником по третьему туру станет экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра пройдет в Турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России встреча показана не будет. В личном противостоянии впереди Джокович — 7-4.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают серба абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. На успех Медведева котировка — 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа выплата составит 3500 рублей, а чистая прибыль — 2500 рублей.

Можете подстраховать Даниила с помощью форы: Ф1(+3.5) идет за 2.05, Ф2(-3.5) — за 1.77.

Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 22.5 оценен в 2.10, ТМ 22.5 — в 1.73;

ТБ 23.5 — в 2.40, ТМ 23.5 — в 1.53.

В пяти из семи матчей в трехсетовом формате Джокович и Медведев играли максимум партий. На ТБ 2.5 котировка — 2.65, на ТМ 2.5 — 1.45.

Тай-брейк в игре доступен за 2.35. Обратную ставку можно сделать за 1.52.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Новак Джокович

Джокович уже гарантировал себе первое место в группе, Медведев точно не поднимется выше третьего. Матч не имеет никакого турнирного значения, но на кону престиж, немалые деньги и 200 рейтинговых очков.

Даниил, несмотря на отрицательную разницу в личных встречах, неплохо играет с Джоковичем — выиграл у него хотя бы одну партию в десяти матчах из 12. Учитывая, что россиянин будет расслаблен и независим от результата, он вполне может снова выиграть сет.

Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет хотя бы одну партию за 1.90.