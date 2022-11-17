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Сегодня, 19:15

Медведев — Джокович: русский чемпион красиво покинет турнир

Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

18 ноября Даниил Медведев проведет последний матч на Итоговом турнире года ATP. Его соперником по третьему туру станет экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра пройдет в Турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России встреча показана не будет. В личном противостоянии впереди Джокович — 7-4.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают серба абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. На успех Медведева котировка — 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа выплата составит 3500 рублей, а чистая прибыль — 2500 рублей.

Можете подстраховать Даниила с помощью форы: Ф1(+3.5) идет за 2.05, Ф2(-3.5) — за 1.77.

Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 22.5 оценен в 2.10, ТМ 22.5 — в 1.73;

  • ТБ 23.5 — в 2.40, ТМ 23.5 — в 1.53.

В пяти из семи матчей в трехсетовом формате Джокович и Медведев играли максимум партий. На ТБ 2.5 котировка — 2.65, на ТМ 2.5 — 1.45.

Тай-брейк в игре доступен за 2.35. Обратную ставку можно сделать за 1.52.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Новак Джокович

Джокович уже гарантировал себе первое место в группе, Медведев точно не поднимется выше третьего. Матч не имеет никакого турнирного значения, но на кону престиж, немалые деньги и 200 рейтинговых очков.

Даниил, несмотря на отрицательную разницу в личных встречах, неплохо играет с Джоковичем — выиграл у него хотя бы одну партию в десяти матчах из 12. Учитывая, что россиянин будет расслаблен и независим от результата, он вполне может снова выиграть сет.

Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет хотя бы одну партию за 1.90.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Новак Джокович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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