Даниил Уткин в сезоне-2022/23: сколько штрафных реализует один из лучших в мире исполнителей стандартов?

Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин этим летом сменил клуб. Воспитанник «Краснодара» после годичной аренды в «Ахмате» вернулся к «быкам», но вскоре оформил переход в «Ростов» и теперь будет играть под руководством Валерия Карпина.

В прошлом сезоне Уткин стал одним из лучших исполнителей штрафных в мире — реализовал пять стандартов. Будет ли он так же бодро забивать в «Ростове»?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.00 на то, что Уткин оформит два мяча и более со штрафных в сезоне-2022/23. Если считаете, что столько Даниил не забьет, можете поставить на это за 1.72.

Также есть возможность взять общее количество забитых Уткиным голов: ТБ 4.5 доступен за 1.85, как и ТМ 4.5. В прошлом сезоне полузащитник стал автором девяти мячей в чемпионате России и еще одного — в БЕТСИТИ Кубке страны.

Голевые достижения в последнем розыгрыше РПЛ Даниил подкрепил тремя результативными передачами. На то, что футболист как минимум повторит результат, котировка 1.72. На тотал меньше 2.5 ассиста — 2.00.

Можно сделать ставку и на неприятную для любого игрока статистику — количество желтых карточек. В составе «Ахмата» Уткин увидел перед собой горчичник пять раз. В «Ростове» парень точно будет мягче и поспокойнее, потому что этому поспособствует атмосфера. На ТБ 3.5 и ТМ 3.5 желтые карточки коэффициент одинаковый — 1.85.

Хотя бы одна красная карточка для Даниила оценена в 2.90.