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Даниил Уткин в сезоне-2022/23: сколько штрафных реализует один из лучших в мире исполнителей стандартов?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Даниил Уткин.
Фото Global Look Press

Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин этим летом сменил клуб. Воспитанник «Краснодара» после годичной аренды в «Ахмате» вернулся к «быкам», но вскоре оформил переход в «Ростов» и теперь будет играть под руководством Валерия Карпина.

В прошлом сезоне Уткин стал одним из лучших исполнителей штрафных в мире — реализовал пять стандартов. Будет ли он так же бодро забивать в «Ростове»?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.00 на то, что Уткин оформит два мяча и более со штрафных в сезоне-2022/23. Если считаете, что столько Даниил не забьет, можете поставить на это за 1.72.

Также есть возможность взять общее количество забитых Уткиным голов: ТБ 4.5 доступен за 1.85, как и ТМ 4.5. В прошлом сезоне полузащитник стал автором девяти мячей в чемпионате России и еще одного — в БЕТСИТИ Кубке страны.

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Голевые достижения в последнем розыгрыше РПЛ Даниил подкрепил тремя результативными передачами. На то, что футболист как минимум повторит результат, котировка 1.72. На тотал меньше 2.5 ассиста — 2.00.

Можно сделать ставку и на неприятную для любого игрока статистику — количество желтых карточек. В составе «Ахмата» Уткин увидел перед собой горчичник пять раз. В «Ростове» парень точно будет мягче и поспокойнее, потому что этому поспособствует атмосфера. На ТБ 3.5 и ТМ 3.5 желтые карточки коэффициент одинаковый — 1.85.

Хотя бы одна красная карточка для Даниила оценена в 2.90.

Даниил Уткин
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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 1 : 0
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Краснодар

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