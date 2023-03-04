«Спартак» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года
4 марта в 18-м туре чемпионата России «Спартак» сойдется с «Уралом». Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главный арбитр — Виталий Мешков.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» фаворитом встречи. Поставить на хозяев можно за 1.60, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (21%), успех «Урала» — за 5.39 (18%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы принесет выплату в 5390 рублей.
«Урал» не проигрывает в 13 матчах подряд. Если верите, что екатеринбуржцы продолжат серию, вариант Х2 на предстоящую встречу предложен за 2.42.
Только в одной из последних шести встреч команды забили меньше двух мячей, а четыре игры завершились с четырьмя голами и более. ТБ 2.5 можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.
В последних восьми матчах команды не обменялись голами всего дважды. Вариант «обе забьют» предложен за 1.75. Обратный рынок доступен за 2.07.
Три наиболее вероятных результата, по мнению экспертов:
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года
«Урал» до 11-го тура шел в зоне вылета из РПЛ, но потом команда неожиданно выдала серию из семи матчей без поражений и теперь располагается на восемь баллов выше зоны стыковых игр. В каждом из семи последних матчей в РПЛ «Урал» забивал два и больше гола, причем «Локомотиву» закинул сразу четыре (4:2).
Екатеринбуржцам приходилось обыгрывать «Спартак» в Москве, но сейчас безвыигрышная серия с красно-белыми растянулась на семь матчей — две ничьи и пять поражений подряд. Команде Гончаренко нечего ловить в столице в этот раз — разница команд в классе слишком велика.
У красно-белых беспроигрышная серия из восьми матчей, а по количеству побед (11) команду превосходит только «Зенит» (13). Как и по забитым мячам: у «Спартака» 40, а у питерцев — 47. А еще у москвичей играет лучший бомбардир РПЛ: на счету Квинси Промеса 14 мячей, а в прошлом матче с «Уралом» он забил победный гол.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2