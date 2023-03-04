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«Спартак» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Global Look Press

4 марта в 18-м туре чемпионата России «Спартак» сойдется с «Уралом». Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главный арбитр — Виталий Мешков.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» фаворитом встречи. Поставить на хозяев можно за 1.60, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (21%), успех «Урала» — за 5.39 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы принесет выплату в 5390 рублей.

«Урал» не проигрывает в 13 матчах подряд. Если верите, что екатеринбуржцы продолжат серию, вариант Х2 на предстоящую встречу предложен за 2.42.

Только в одной из последних шести встреч команды забили меньше двух мячей, а четыре игры завершились с четырьмя голами и более. ТБ 2.5 можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

В последних восьми матчах команды не обменялись голами всего дважды. Вариант «обе забьют» предложен за 1.75. Обратный рынок доступен за 2.07.

Три наиболее вероятных результата, по мнению экспертов:

  • 2:0 в пользу «Спартака» — за 7.42;

  • 1:0 и ничья 1:1 — за 7.75.

Квинси Промес. «Урал» идет на серии из 13 матчей без поражений. Но против Квинси и Соболева команде Гончаренко не выстоять

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года

«Урал» до 11-го тура шел в зоне вылета из РПЛ, но потом команда неожиданно выдала серию из семи матчей без поражений и теперь располагается на восемь баллов выше зоны стыковых игр. В каждом из семи последних матчей в РПЛ «Урал» забивал два и больше гола, причем «Локомотиву» закинул сразу четыре (4:2).

Екатеринбуржцам приходилось обыгрывать «Спартак» в Москве, но сейчас безвыигрышная серия с красно-белыми растянулась на семь матчей — две ничьи и пять поражений подряд. Команде Гончаренко нечего ловить в столице в этот раз — разница команд в классе слишком велика.

У красно-белых беспроигрышная серия из восьми матчей, а по количеству побед (11) команду превосходит только «Зенит» (13). Как и по забитым мячам: у «Спартака» 40, а у питерцев — 47. А еще у москвичей играет лучший бомбардир РПЛ: на счету Квинси Промеса 14 мячей, а в прошлом матче с «Уралом» он забил победный гол.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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