«Спартак» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
«Спартак» и «Урал» встретятся 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене». Судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир встречи в 13.55 мск начнется на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Спартак» явным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить за 1.60, это порядка 61% вероятности успеха. Мирный исход предложен за 4.49 (21%), триумф «Урала» получил котировку 5.39 (18%).
Если поставить 1000 рублей на гостей, то удачный исход матча принесет выплату в 5390 рублей.
«Урал» проиграл «Спартаку» пять матчей подряд, включая один товарищеский. Если верите, что в этой игре екатеринбуржцы прервут серию, вариант 2Х предложен за 2.42.
Красно-белые в последних пяти встречах оформляли в среднем 2.2 гола за матч, «Урал» — 1.4. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.
«Спартак» забивает в 18 из 20 последних матчей, «Урал» — в 10 подряд. Обмен голами в предстоящей встрече доступен за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.
На сухую победу красно-белых можно поставить за 2.76.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Спартака» за 7.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2