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«Спартак» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Global Look Press

«Спартак» и «Урал» встретятся 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене». Судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир встречи в 13.55 мск начнется на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Спартак» явным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить за 1.60, это порядка 61% вероятности успеха. Мирный исход предложен за 4.49 (21%), триумф «Урала» получил котировку 5.39 (18%).

Если поставить 1000 рублей на гостей, то удачный исход матча принесет выплату в 5390 рублей.

«Урал» проиграл «Спартаку» пять матчей подряд, включая один товарищеский. Если верите, что в этой игре екатеринбуржцы прервут серию, вариант 2Х предложен за 2.42.

Красно-белые в последних пяти встречах оформляли в среднем 2.2 гола за матч, «Урал» — 1.4. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

Квинси Промес. «Урал» идет на серии из 13 матчей без поражений. Но против Квинси и Соболева команде Гончаренко не выстоять

«Спартак» забивает в 18 из 20 последних матчей, «Урал» — в 10 подряд. Обмен голами в предстоящей встрече доступен за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

На сухую победу красно-белых можно поставить за 2.76.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Спартака» за 7.42.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

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 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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И К Ж
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Олег Дмитриев

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Торпедо М

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