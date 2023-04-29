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29 апреля, 06:15

«Спартак» — «Ростов»: Квинси и Комличенко устроят адскую мясорубку

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 29 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

29 апреля московский «Спартак» примет дома «Ростов». Встреча 25-го тура РПЛ состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Спартак» должен набрать три очка. На победу красно-белых выставлена котировка 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.19 (23%), успех «Ростова» — за 4.69 (19%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 4690 рублей, а чистая прибыль — 3690 рублей.

«Ростов» не проиграл «Спартаку» три матча кряду. Вариант Х2 оценен в 2.19.

Соперники обменялись голами в восьми из девяти последних встреч. На «обе забьют» выставлена котировка 1.71, на противоположный исход — 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

«Ростов» забил красно-белым в десяти играх подряд, поэтому присмотритесь к ставке на гол гостей за 1.46.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Москвичи подходят к матчу если не в лучшей форме, то в неплохом настроении после победы над «Краснодаром» (4:3) и в отличном состоянии с точки зрения силы состава. Потерь почти нет — в лазарете находится только Умяров. В прошлой игре в строй вернулся Квинси и сразу дал результат — забил победный мяч.

Ко второму подряд успеху красно-белые будут стремиться и во встрече с командой Карпина, но уж слишком скрепит их оборона. В предыдущих пяти матчах «Спартак» пропустил 11 мячей, а «Ростов» не забил только в одной игре из десяти в весенней части сезона. Учитывая, что соперники аномально часто обмениваются голами, стоит ждать такого же исхода и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
4
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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