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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче Кубка России с «Акроном».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

24 апреля «Спартак» в 24-м туре чемпионата России схлестнется с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.96, это приблизительно 51% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.74 (25%), ничья идет за 3.89 (24%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш москвичей при благоприятном исходе принесет 1960 рублей.

В первом круге «Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде (4:1), после чего разбил соперника и в межсезонном зимнем турнире (4:0). Но к предстоящей встрече команда Сергея Галицкого подошла на серии из трех викторий в чемпионате подряд. Поставить на непоражение гостей можно за 1.89.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на преимущество красно-белых:

• ничья 1:1 доступна за 6.60;

• победа «Спартака» 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 9.50.

Аналитики ожидают, что нас ждет яркий поединок: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Соперники входят в топ-3 команд чемпионата России по результативности: «Спартак» за 23 игры настрелял 50 голов, «Краснодар» — 49. Больше них забил только «Зенит» (60). Друг с другом команды тоже нередко показывают яркий футбол: в семи из последних 10 официальных встреч оформили на двоих минимум три мяча. В первом круге оппоненты тоже устроили шоу — красно-белые разгромили «быков» 4:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

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«Ювентус» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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