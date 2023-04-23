«Ювентус» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Главная вывеска 31-го тура чемпионата Италии — встреча «Ювентуса» и «Наполи». Команды сойдутся 23 апреля в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Микаэль Фаббри даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.40 мск.
Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.93, что составляет приблизительно 33% вероятности. Успех неаполитанцев доступен за чуть меньшие 2.68 (36%). Котировка на ничью — 3.13 (31%).
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В 18-м туре адзурри унизили оппонента разгромом 5:1 и увеличили серию без поражений против бьянконери до трех матчей. Поставить, что «старая синьора» хотя бы не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.50. Правда, туринцы сейчас не в форме и проиграли в двух последних турах чемпионата «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (0:1).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 идет за 5.84;
• 0:0 — за 6.37;
• победа «Наполи» 1:0 — за 7.75.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.67. При этом команды входят в топ-6 по результативности в серии А, а «Наполи» вообще возглавляет этот рейтинг. К тому же после травмы восстановился лучший бомбардир гостей Виктор Осимхен.
Вероятность увидеть голы сразу от обоих коллективов оценена в 1.93, «обе забьют — нет» можно взять за 1.88. Этот рынок заходил в последних четырех встречах соперников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4