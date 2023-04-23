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Сегодня, 17:15

«Ювентус» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Войцех Щенсны («Ювентус»).
Фото Global Look Press

Главная вывеска 31-го тура чемпионата Италии — встреча «Ювентуса» и «Наполи». Команды сойдутся 23 апреля в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Микаэль Фаббри даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.93, что составляет приблизительно 33% вероятности. Успех неаполитанцев доступен за чуть меньшие 2.68 (36%). Котировка на ничью — 3.13 (31%).

Ждете месть «Ювентуса» за позор в первом круге? Ставка в 1000 рублей на «старую синьору» при благоприятном результате принесет 2930 рублей.

В 18-м туре адзурри унизили оппонента разгромом 5:1 и увеличили серию без поражений против бьянконери до трех матчей. Поставить, что «старая синьора» хотя бы не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.50. Правда, туринцы сейчас не в форме и проиграли в двух последних турах чемпионата «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (0:1).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 5.84;

• 0:0 — за 6.37;

• победа «Наполи» 1:0 — за 7.75.

Главный тренер &laquo;Наполи&raquo; Лучано Спаллетти. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 апреля 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.67. При этом команды входят в топ-6 по результативности в серии А, а «Наполи» вообще возглавляет этот рейтинг. К тому же после травмы восстановился лучший бомбардир гостей Виктор Осимхен.

Вероятность увидеть голы сразу от обоих коллективов оценена в 1.93, «обе забьют — нет» можно взять за 1.88. Этот рынок заходил в последних четырех встречах соперников.

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ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч финала Кубка Гагарина онлайн в прямом эфире 23 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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