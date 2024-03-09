Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

9 марта, 13:05

«Спартак» — «Факел»: Карен Адамян верит в победу красно-белых

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Срджан Бабич.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян специально для «СЭ» дал прогноз на матч 20-го тура российской премьер-лиги. «Спартак» примет «Факел» 10 марта в 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
10 мар, 19:00. Лужники (Москва)
Спартак
0:2
Факел

В какой форме «Спартак»

«Спартак» занимает четвертую строчку в РПЛ после ничьей с «Зенитом» (0:0). Перед этим красно-белые выиграли в трех из четырех туров у «Ростова» (2:1), «Балтики» (2:0), «Крыльев Советов» (3:0), а также уступили «Ахмату» (1:2). После зимнего перерыва газон на «Лукойл Арене» оказался не готов принять первый домашний матч 2024 года, поэтому игру с «Факелом» примут «Лужники».

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Гильермо Абаскаль пропустил из-за дисквалификации игру в Санкт-Петербурге, но в воскресенье тренер сможет руководить командой с бровки. Защитники Руслан Литвинов и Томаш Тавареш не сыграют из-за травм, а форвард Квинси Промес пропустит встречу по неспортивным причинам.

 
Педри (&laquo;Барселона&raquo;). «Барсу» снова одолели травмы: вылетели Педри, Де Йонг и Ямаль. «Мальорка» способна этим воспользоваться

В какой форме «Факел»

Воронежцы сыграли вничью с «Пари НН» (1:1) на прошлых выходных и идут на 11-м месте с отрывом в три очка от зоны стыковых матчей. «Факел» забил всего 16 мячей — это второй с конца показатель в РПЛ, при этом пропустил 20 голов — меньше только у трех клубов.

Сергей Ташуев возглавляет команду с сентября, и в пяти предыдущих турах она не сумела выиграть (четыре ничьи и поражение). У лучшего бомбардира воронежцев Евгения Маркова шесть мячей, один из них он забил в ворота «Спартака» в октябрьской встрече. Все игроки «Факела» здоровы и войдут в заявку на игру в Москве.

«Спартак» — «Факел»: статистика личных встреч

Москвичи уступили «Факелу» в Воронеже (0:2) в первом круге, но перед этим выиграли подряд четыре встречи: 4:1 и 3:2 — в РПЛ, 3:0 и 2:1 — в FONBET Кубке России.

 
Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» потерял Влаховича из-за перебора карточек. Но это вряд ли поможет выдохшейся «Аталанте»

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Факел» 10 марта

«Спартак» привез из Петербурга ничью и в воскресенье вернется в «Лужники», а Абаскаль — на скамейку. Красно-белые смотрелись не хуже «Зенита» и победят крепкий «Факел» в один или два гола — так завершились две из трех их последних встреч», — считает Адамян.

Ставку на победу «Спартака» в один или два мяча в предстоящей встрече в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять с коэффициентом 1.98.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
4
2
Читайте также
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Металлург» последним на «Востоке» вышел во второй раунд
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 9 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

«Атак будет много, как и ударов по воротам». Необычный прогноз Василия Уткина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости