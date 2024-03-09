«Спартак» — «Факел»: Карен Адамян верит в победу красно-белых
Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян специально для «СЭ» дал прогноз на матч 20-го тура российской премьер-лиги. «Спартак» примет «Факел» 10 марта в 19.00 по московскому времени.
В какой форме «Спартак»
«Спартак» занимает четвертую строчку в РПЛ после ничьей с «Зенитом» (0:0). Перед этим красно-белые выиграли в трех из четырех туров у «Ростова» (2:1), «Балтики» (2:0), «Крыльев Советов» (3:0), а также уступили «Ахмату» (1:2). После зимнего перерыва газон на «Лукойл Арене» оказался не готов принять первый домашний матч 2024 года, поэтому игру с «Факелом» примут «Лужники».
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Гильермо Абаскаль пропустил из-за дисквалификации игру в Санкт-Петербурге, но в воскресенье тренер сможет руководить командой с бровки. Защитники Руслан Литвинов и Томаш Тавареш не сыграют из-за травм, а форвард Квинси Промес пропустит встречу по неспортивным причинам.
В какой форме «Факел»
Воронежцы сыграли вничью с «Пари НН» (1:1) на прошлых выходных и идут на 11-м месте с отрывом в три очка от зоны стыковых матчей. «Факел» забил всего 16 мячей — это второй с конца показатель в РПЛ, при этом пропустил 20 голов — меньше только у трех клубов.
Сергей Ташуев возглавляет команду с сентября, и в пяти предыдущих турах она не сумела выиграть (четыре ничьи и поражение). У лучшего бомбардира воронежцев Евгения Маркова шесть мячей, один из них он забил в ворота «Спартака» в октябрьской встрече. Все игроки «Факела» здоровы и войдут в заявку на игру в Москве.
«Спартак» — «Факел»: статистика личных встреч
Москвичи уступили «Факелу» в Воронеже (0:2) в первом круге, но перед этим выиграли подряд четыре встречи: 4:1 и 3:2 — в РПЛ, 3:0 и 2:1 — в FONBET Кубке России.
Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Факел» 10 марта
«Спартак» привез из Петербурга ничью и в воскресенье вернется в «Лужники», а Абаскаль — на скамейку. Красно-белые смотрелись не хуже «Зенита» и победят крепкий «Факел» в один или два гола — так завершились две из трех их последних встреч», — считает Адамян.
Ставку на победу «Спартака» в один или два мяча в предстоящей встрече в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять с коэффициентом 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5