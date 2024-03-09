«Спартак» — «Факел»: Карен Адамян верит в победу красно-белых

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян специально для «СЭ» дал прогноз на матч 20-го тура российской премьер-лиги. «Спартак» примет «Факел» 10 марта в 19.00 по московскому времени.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» занимает четвертую строчку в РПЛ после ничьей с «Зенитом» (0:0). Перед этим красно-белые выиграли в трех из четырех туров у «Ростова» (2:1), «Балтики» (2:0), «Крыльев Советов» (3:0), а также уступили «Ахмату» (1:2). После зимнего перерыва газон на «Лукойл Арене» оказался не готов принять первый домашний матч 2024 года, поэтому игру с «Факелом» примут «Лужники».

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Гильермо Абаскаль пропустил из-за дисквалификации игру в Санкт-Петербурге, но в воскресенье тренер сможет руководить командой с бровки. Защитники Руслан Литвинов и Томаш Тавареш не сыграют из-за травм, а форвард Квинси Промес пропустит встречу по неспортивным причинам.

В какой форме «Факел»

Воронежцы сыграли вничью с «Пари НН» (1:1) на прошлых выходных и идут на 11-м месте с отрывом в три очка от зоны стыковых матчей. «Факел» забил всего 16 мячей — это второй с конца показатель в РПЛ, при этом пропустил 20 голов — меньше только у трех клубов.

Сергей Ташуев возглавляет команду с сентября, и в пяти предыдущих турах она не сумела выиграть (четыре ничьи и поражение). У лучшего бомбардира воронежцев Евгения Маркова шесть мячей, один из них он забил в ворота «Спартака» в октябрьской встрече. Все игроки «Факела» здоровы и войдут в заявку на игру в Москве.

«Спартак» — «Факел»: статистика личных встреч

Москвичи уступили «Факелу» в Воронеже (0:2) в первом круге, но перед этим выиграли подряд четыре встречи: 4:1 и 3:2 — в РПЛ, 3:0 и 2:1 — в FONBET Кубке России.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Факел» 10 марта

«Спартак» привез из Петербурга ничью и в воскресенье вернется в «Лужники», а Абаскаль — на скамейку. Красно-белые смотрелись не хуже «Зенита» и победят крепкий «Факел» в один или два гола — так завершились две из трех их последних встреч», — считает Адамян.

Ставку на победу «Спартака» в один или два мяча в предстоящей встрече в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять с коэффициентом 1.98.

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