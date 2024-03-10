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10 марта, 10:15

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 10 марта 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кайл Уокер и Луис Диас («Манчестер Сити» — «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

10 марта на «Энфилде» состоится главная игра 28-го тура чемпионата Англии — «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток судьи Майкла Оливера прозвучит в 18.45 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
10 мар, 18:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Манчестер Сити

Аналитики не выявили явного фаворита: поставить на «Манчестер Сити» можно за 2.30, это примерно 40% вероятности. Победу парней Юргена Клоппа оценили близким коэффициентом 2.95 (34%), ничью — за 3.90 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.55. Обмен голами дали за 1.48, обратный вариант доступен за 2.65.

Триумф «Ливерпуля» с форой (0) идет за 2.17. Этот же рынок на команду Пепа Гвардиолы имеется за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Прошлый поединок соперников на «Энфилде» получился осторожным — все решил единственный гол Мохамеда Салаха. Из 10 предыдущих игр красных и «горожан» во всех турнирах эта — наименее результативная. А еще — единственная, в которой не отличились оба клуба. Команда Пепа Гвардиолы пропустила в трех встречах подряд. Мерсисайдцы лишились сразу нескольких важных футболистов обороны и полузащиты — сдержать грозную атаку небесно-голубых будет непросто. Грядущая разборка имеет важнейшее значение в контексте борьбы за титул — амбиции нужно подкреплять не только внимательными действиями у своих ворот, но и продуктивностью у чужих. И парни Юргена Клоппа, и манкунианцы к этому готовы.

Рекомендуемая ставка: 1Х и обе забьют за 2.17.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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