10 марта на «Энфилде» состоится главная игра 28-го тура чемпионата Англии — «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток судьи Майкла Оливера прозвучит в 18.45 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики не выявили явного фаворита: поставить на «Манчестер Сити» можно за 2.30, это примерно 40% вероятности. Победу парней Юргена Клоппа оценили близким коэффициентом 2.95 (34%), ничью — за 3.90 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.55. Обмен голами дали за 1.48, обратный вариант доступен за 2.65.

Триумф «Ливерпуля» с форой (0) идет за 2.17. Этот же рынок на команду Пепа Гвардиолы имеется за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Прошлый поединок соперников на «Энфилде» получился осторожным — все решил единственный гол Мохамеда Салаха. Из 10 предыдущих игр красных и «горожан» во всех турнирах эта — наименее результативная. А еще — единственная, в которой не отличились оба клуба. Команда Пепа Гвардиолы пропустила в трех встречах подряд. Мерсисайдцы лишились сразу нескольких важных футболистов обороны и полузащиты — сдержать грозную атаку небесно-голубых будет непросто. Грядущая разборка имеет важнейшее значение в контексте борьбы за титул — амбиции нужно подкреплять не только внимательными действиями у своих ворот, но и продуктивностью у чужих. И парни Юргена Клоппа, и манкунианцы к этому готовы.

Рекомендуемая ставка: 1Х и обе забьют за 2.17.