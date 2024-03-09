9 марта в 20-м туре РПЛ «Зенит» заедет в гости к «Уралу». Команды сыграют на «Екатеринбург Арене». Начало поединка в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 12.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Эксперты сулят три очка «Зениту». На победу гостей представлен коэффициент 1.78, что примерно соответствует 55% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех «Урала» — за 4.84 (19%).

Питерцы выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что команда Виктора Гончаренко прервет серию и не уступит? Опция 1Х идет за 2.12.

Фора (+1) на екатеринбуржцев предложена за 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.73. Обмен результативными ударами доступен по 2.04, обратный рынок получил котировку 1.77.

На первый гол в исполнении питерцев можно поставить за 1.60. Вариант «счет откроет «Урал» имеется за 2.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятна минимальная победа «Зенита» (1:0). На этот исход дан коэффициент 6.00.