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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 октября

11:15
Хоккеисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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18 октября в очередном туре КХЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт». Начнется игра в 19.30. Покажет встречу KHL Prime и «Матч ТВ».

Гости — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.25 — это около 38% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 3.10 (26%), а ничья идет за 3.60 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.44, а Ф2(-1) — за 2.70.

Сделать ставку на победу «Спартака» с учетом ОТ и буллитов можно за 2.20. Аналогичный исход в пользу соперника оценивается котировкой 1.35.

Шансы «Спартака» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.10.

Уверены, что ЦСКА сумеет отличиться более двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:2 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.60.

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Матвей Леонов все материалы автора
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