18 октября в восьмом туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

«Арсенал» перед этой игрой занимает 11-ю строчку в АПЛ с десятью очками в активе. «Пэлас» идет на 14-м месте, набрав семь очков.

«Арсенал» должен выиграть эту игру, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.64 — это около 60% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 (16%). Ничья есть за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.80, а Ф2(+1.5) — за 1.44.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.87. ТМ можно взять за 2.00.

Голы «Арсенала» в двух таймах можно забрать за 1.68. Аналогичный исход на «Пэлас» есть за 2.20.