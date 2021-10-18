«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: коэффициенты и ставки на матч АПЛ 18 октября
18 октября в восьмом туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00. Трансляцию покажет сервис Okko.
«Арсенал» перед этой игрой занимает 11-ю строчку в АПЛ с десятью очками в активе. «Пэлас» идет на 14-м месте, набрав семь очков.
«Арсенал» должен выиграть эту игру, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.64 — это около 60% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 (16%). Ничья есть за 3.90 (24%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3900 рублей.
Ф1(-1.5) идет за 2.80, а Ф2(+1.5) — за 1.44.
Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.87. ТМ можно взять за 2.00.
Голы «Арсенала» в двух таймах можно забрать за 1.68. Аналогичный исход на «Пэлас» есть за 2.20.
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