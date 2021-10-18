Минеев нокаутировал Исмаилова и помог клиенту БЕТСИТИ выиграть более 1 000 000 рублей

16 октября 2021 года стал счастливым днем для одного из игроков БЕТСИТИ, который выиграл 1 086 230 рублей благодаря успешному экспрессу с коэффициентом 10.8623. Сумма ставки — 100 000 рублей.

В купон счастливчика вошли четыре события:

· Магомед Исмаилов — Владимир Минеев, П2 за 2.34;

· «Реал Сосьедад» — «Мальорка», П1 за 1.48;

· «Лион» — «Монако», П1 за 2.05;

· «Милан» — «Верона», ИТБ2 (0.5) за 1.53.

«Верона» отличилась в Милане уже на седьмой минуте встречи, а «Лион» выиграл 2:0 — правда, первый гол забил только на 75-й минуте. Два других события заслуживают большего внимания.

Бело-голубая воля к победе

«Реал Сосьедад» считался фаворитом в домашнем матче с новичком сезона «Мальоркой». Бело-голубые выиграли восемь предыдущих встреч с «островитянами» на своей территории. Наш герой ждал продолжения победной серии, но на 45-й минуте команда Альгуасиля осталась в меньшинстве — Муньоса удалили за две желтые карточки.

На 54-й минуте «Мальорка» вышла вперед, но гол Анхеля был отменен — форвард гостей подыграл себе рукой. Баски стремились к победе, несмотря на численное преимущество соперника, а на 90-й их старания были вознаграждены. Лобете Сьенфуэгос не лучшим образом пробил из штрафной, но мяч все же залетел в ворота от рук голкипера «островитян».

Лысый Хищник нокаутирован

По окончании трех футбольных матчей в экспрессе остался только бой-реванш между Исмаиловым и Минеевым. Первая встреча соперников состоялась в 2018 году и завершилась вничью.

Магомед считался фаворитом боя-реванша, но оправдать статус не сумел. Владимир нокаутировал Лысого Хищника в третьем раунде.

По окончании боя в Сочи игрок БЕТСИТИ получил на выплату 1 086 230 рублей, а чистая прибыль составила 986 230 рублей.