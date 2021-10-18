18 октября в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Столичное дерби состоится на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

В прошлом сезоне соперники встретились в 1/8 финала плей-офф — «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

Кроме того, армейцы выиграли 12 последних гостевых визитов к «Спартаку» — 11 — в основное время, а один — в овертайме.

Гости — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Триумф «Спартака» идет за 3.10 (31%), а ничья — за 3.60 (27%).

Ф1(0) доступна за 2.24, а Ф2(0) — за 1.65.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 2.00, а тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Сделать ставку на успех «Спартака» с учетом ОТ и буллитов можно за 2.20. Аналогичный исход в пользу ЦСКА доступен с коэффициентом 1.67.