19 февраля в 26-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Норвич». Матч между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало в 18.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на коллектив Юргена Клоппа. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Норвича».

Мерсисайдцы — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно за 1.12 — это около 86% вероятности. Успех «Норвича» оценивается коэффициентом 27.0 (4%), а ничья — 9.40 (10%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Норвича» можно выиграть 27 000 рублей в случае успеха команды Дина Смита.

Шансы «Норвича» не проиграть оцениваются коэффициентом 7.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(-2.5) идет за 1.97 , а Ф2(+2.5) — за 1.89 ;

Ф1(-3.5) идет за 3.10 , а Ф2(+3.5) — за 1.36 ;

Ф1(-4.5) идет за 5.70, а Ф2(+4.5) — за 1.14.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.92, а ТМ 3.5 — за 1.94.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.30. Обратный исход доступен за 1.62.

Шансы «Ливерпуля» забить три мяча минимум оцениваются котировкой 1.58.

Гол «Норвича» доступен за 2.16.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:0 — коэффициент 5.00.