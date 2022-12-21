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Сегодня, 17:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч НХЛ 21 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча НХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Болельщица ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится третье армейское дерби этого сезона. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за близкие 3.70 (25%).

Поставить на победу петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.57, этот рынок на ЦСКА оценен в 2.42.

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыш принесет выплату в 3.40.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

  • Ф1(-1.5) можно взять за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.48;

  • Ф1(0) идет за 1.53, Ф2(0) — за 2.50.

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Две предыдущие встречи команд в этом сезоне закончились победами петербуржцев — 3:2 и 6:2. Правда, в первой игре команда Романа Ротенберга сломила оппонента из Москвы только в овертайме. Считаете, что коллектив Сергея Федорова как минимум не уступит в предстоящей встрече? Этот рынок предложен за 1.72.

Аналитики ждут результативный матч: в прошлой игре команды на двоих забросили восемь шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
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«Металлург» — «Адмирал»: прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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