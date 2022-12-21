«Металлург» — «Адмирал»: прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года
21 декабря в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и «Адмиралом». Он пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime». Старт трансляции в 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 1.63, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Адмирала» идет за 5.60 (15%), ничья — за 4.00 (25%).
Команда из Владивостока продержится 60 минут? Вариант Х2 доступен за 2.28.
Еще более безопасная ставка на гостей — Ф2(+1.5) за 1.81.
Эксперты предполагают, что матч не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.07, ТМ 4.5 — за 1.79.
На то, что каждая команда забьет минимум по два раза, котировка — 2.60.
Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.29, «Адмирала» — за 3.80.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Адмирал»
«Магнитка» очень здорово играет с «Адмиралом» в последнее время: одержала три победы подряд с общим счетом 10:1. Крайняя игра в сентябре завершилась со счетом 3:1. При этом в декабре у команды Ильи Воробьева всего одна победа в четырех встречах — очень низкий результат для команды с классным подбором игроков.
Однако и «Адмирал» не выделяется на фоне магнитогорцев: победил в двух играх после такой же трехматчевой серии неудач. Команды примерно в равном положении, но класс у хозяев значительно выше.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2