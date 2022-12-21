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Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Адмирал»: прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Металлург» — «Адмирал» 21 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Данила Юров.
Фото Официальный сайт ХК «Металлурга»., Global Look Press

21 декабря в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и «Адмиралом». Он пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime». Старт трансляции в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 1.63, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Адмирала» идет за 5.60 (15%), ничья — за 4.00 (25%).

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Команда из Владивостока продержится 60 минут? Вариант Х2 доступен за 2.28.

Еще более безопасная ставка на гостей — Ф2(+1.5) за 1.81.

Эксперты предполагают, что матч не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.07, ТМ 4.5 — за 1.79.

На то, что каждая команда забьет минимум по два раза, котировка — 2.60.

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.29, «Адмирала» — за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Адмирал»

«Магнитка» очень здорово играет с «Адмиралом» в последнее время: одержала три победы подряд с общим счетом 10:1. Крайняя игра в сентябре завершилась со счетом 3:1. При этом в декабре у команды Ильи Воробьева всего одна победа в четырех встречах — очень низкий результат для команды с классным подбором игроков.

Однако и «Адмирал» не выделяется на фоне магнитогорцев: победил в двух играх после такой же трехматчевой серии неудач. Команды примерно в равном положении, но класс у хозяев значительно выше.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.

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СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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