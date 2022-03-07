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Сегодня, 14:00

«Ливерпуль» — «Интер»: итальянцы громко хлопнут дверью перед вылетом из Лиги чемпионов

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер» 8 марта
Отдел футбола «СЭ»
Эдин Джеко (слева) против Виргила ван Дейка.
Фото Reuters
Юрген Клопп.
Фото AFP
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Команда Клоппа сейчас слишком хороша для черно-синих.

8 и 9 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и определятся первые четвертьфиналисты турнира. Во вторник «Ливерпуль» примет «Интер». У английского клуба есть преимущество после победы в Милане со счетом 2:0. Повысить интерес к игре вы можете ставкой приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Интер

Когда и где смотреть трансляцию матча «Ливерпуль» — «Интер»

Встреча между «Ливерпулем» и «Интером» состоится во вторник, 8 марта, на стадионе «Энфилд». Начало игры — в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на matchtv.ru в 22.45.

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«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз и ставка на матч 8 марта

Первая игра между этими командами была равной. «Интер» вполне мог забить еще до перерыва и вообще смотрелся не хуже противника, но Юрген Клопп перевернул матч своевременными заменами. Голы Фирмину и Салаха обеспечили английскому гранду комфортный счет 2:0 перед ответной встречей.

Отыграться черно-синим будет сложно еще и потому, что оппонент находится в роскошной форме. «Ливерпуль» выиграл 12 последних матчей во всех турнирах (в том числе серию пенальти в финале Кубка лиги), а последнее поражение команды Клоппа датировано прошлым годом. «Ливерпуль» уже сделал почти невозможное — значительно сократил отставание от «Манчестер Сити» в АПЛ, хотя еще пару месяцев назад чемпионство «горожан» казалось неизбежным.

Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп.
Фото AFP

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе «Ливерпуля». Победа красных в основное время ответной встречи оценивается коэффициентом 1.57, ничья — 4.40, победа «Интера» — 5.80. На выход миланцев в следующий раунд можно поставить за огромные 18.00.

«Интер» действительно аутсайдер противостояния. Миланцы всерьез борются за второй подряд титул в серии А и не пропускают в трех последних матчах подряд, но на фоне «Ливерпуля» они все равно выглядят слабее. Однако на «Энфилде» «Интер» даст бой. Во-первых, отбыл дисквалификацию Барелла, которого явно не хватало в первой встрече. Во-вторых, Лаутаро Мартинес прервал длительное молчание хет-триком в последнем матче с «Салернитаной».

Прогноз «СЭ»: победа «Интера» с форой (+1) и отличным коэффициентом 1.90.

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