Эксперты оценили шансы «Мидтьюлланна» пройти дальше второго круга квалификации ЛЧ
26 июля состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них датский «Мидтьюлланн» сыграет с кипрским АЕК. Встречу примет «АЕК Арена» в Ларнаке, время начала — 18.30 мск. В России она показана не будет. Обслужит игру венгерский арбитр Иштван Вад.
«Мидтьюлланн», несмотря на то что матч для него будет гостевым, — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу датчан можно поставить с коэффициентом 2.00, это ровно 50% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 3.10 (32%), успех АЕК — за 4.40 (18%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.
Вариант «АЕК не проиграет» оценен в 1.81.
В первом матче команды сыграли 1:1. На повторение исхода «обе забьют» коэффициент — 1.93, на обратный результат — 1.87.
Эксперты считают, что лучше шансы пройти в следующий раунд у «Мидтьюлланна» — 1.46. На АЕК — 2.70.
Если считаете, что матч завершится в дополнительное время, можете поставить на это за 6.10. Победа датчан в овертайме идет за 9.80, киприотов — за 16.0.
Проход любой команды по пенальти оценен одинаковыми 12.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1