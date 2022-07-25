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Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы «Мидтьюлланна» пройти дальше второго круга квалификации ЛЧ

Евгений Коростелев
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«Мидтьюлланн» против АЕК.
Фото Global Look Press

26 июля состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них датский «Мидтьюлланн» сыграет с кипрским АЕК. Встречу примет «АЕК Арена» в Ларнаке, время начала — 18.30 мск. В России она показана не будет. Обслужит игру венгерский арбитр Иштван Вад.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
26 июл, 18:30. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Мидтьюлланн

«Мидтьюлланн», несмотря на то что матч для него будет гостевым, — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу датчан можно поставить с коэффициентом 2.00, это ровно 50% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 3.10 (32%), успех АЕК — за 4.40 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Вариант «АЕК не проиграет» оценен в 1.81.

В первом матче команды сыграли 1:1. На повторение исхода «обе забьют» коэффициент — 1.93, на обратный результат — 1.87.

Эксперты считают, что лучше шансы пройти в следующий раунд у «Мидтьюлланна» — 1.46. На АЕК — 2.70.

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Если считаете, что матч завершится в дополнительное время, можете поставить на это за 6.10. Победа датчан в овертайме идет за 9.80, киприотов — за 16.0.

Проход любой команды по пенальти оценен одинаковыми 12.5.

Футбол
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ФК Мидтьюлланн
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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