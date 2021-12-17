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«Севилья» — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч примеры 18 декабря

13:15
Футболисты «Атлетико». Фото Getty Images
Футболисты «Атлетико». Фото Getty Images
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18 декабря в 18-м туре чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Атлетико». Встреча пройдет в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая команда На успех «Севильи» можно поставить с котировкой 2.85 — это примерно 34% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (33%). Победа «Атлетико» также есть в линии за 2.85 (34%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 6.40, а Ф2(+1.5) — за 1.12.

Ставку «Севилья» не проиграет» можно взять за 1.46.

Шансы «Атлетико» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.98.

Уверены, что «Севилья» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.80.

— ТМ 1.5 — 2.55;
— обе забьют: нет — 1.67;
— точный счет: 0:0 — 7.30.

Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Атлетико

 

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Егор Сергеев все материалы автора
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