«Севилья» — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч примеры 18 декабря
18 декабря в 18-м туре чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Атлетико». Встреча пройдет в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая команда На успех «Севильи» можно поставить с котировкой 2.85 — это примерно 34% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (33%). Победа «Атлетико» также есть в линии за 2.85 (34%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3000 рублей.
Ф1(-1.5) доступна за 6.40, а Ф2(+1.5) — за 1.12.
Ставку «Севилья» не проиграет» можно взять за 1.46.
Шансы «Атлетико» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.98.
Уверены, что «Севилья» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.10.
Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.80.
— ТМ 1.5 — 2.55;
— обе забьют: нет — 1.67;
— точный счет: 0:0 — 7.30.
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