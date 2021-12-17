Эксперты назвали Россию фаворитом группы в Лиге наций УЕФА

16 декабря 2021 года в Ньоне прошла жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Россия узнала соперников, а аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили перспективы сборной в группе.

Россия в третий раз выступит в Лиге B. На этот раз в группе B2, куда кроме нашей сборной попали Исландия, Албания и Израиль.

Команда Карпина — фаворит группы, по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Поставить на ее триумф можно с коэффициентом 1.72. Напомним, что в двух прошлых розыгрышах турнира сборная России финишировала второй.

Сборная Албании поднялась в Лигу B благодаря победе в группе C4 предыдущего розыгрыша турнира. Поставить на победу «горных орлов» в квартете B2 можно за 5.00.

Исландия в прошлом розыгрыше турнира проиграла все шесть матчей в группе A2 и вылетела в Лигу B. Шансы «викингов» победить в квартете нового сезона Лиги наций оцениваются коэффициентом 6.00.

Израиль — главный андердог квартета. В прошлом сезоне Лиги наций команда заняла только третье место в группе B2. Уверены, что сможет преобразиться и победить? Сделать ставку на это можно за 8.00.

Кроме того, букмекерская компания БЕТСИТИ подготовила специальные ставки на итоги выступления сборной России в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА:

— Россия выиграет все домашние матчи — коэффициент 4.50;

— Россия выиграет все матчи — 25.0.

Новый сезон Лиги наций стартует в июне 2022 года, а поставить на итоги выступления России вы можете в БЕТСИТИ уже сейчас!