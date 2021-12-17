17 декабря в 17-м туре чемпионата Германии сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на matchtv.ru.

17.12.2021 | Бавария - Вольфсбург

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бавария». На успех мюнхенской команды можно поставить с котировкой 1.21 — это примерно 78% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.60 (12%), а победа «Вольфсбурга» есть в линии за 10.5 (10%).

Ф1(-1.5) идет за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.42.

Ставку «Вольфсбург» не проиграет» можно взять за 5.30.

Шансы «Вольфсбурга» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 4.30.

Уверены, что «Бавария» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 1.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 4:0 в пользу «Баварии» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.40.

— ТМ 1.5 — 8.90;

— обе забьют: нет — 2.00;

— точный счет: 0:0 — 34.0.